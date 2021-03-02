Петербургский Эрмитаж занял третье место в рейтинге музеев страны

В рейтинге российских музеев, составленном на основе базы СМИ системы «Медиалогия», Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге занял третье место, уступив лишь Музею Победы в Москве и Третьяковской галерее. Также в ТОП-20 вошли еще четыре музея города.

Об этом сообщается на сайте «Медиалогии». Рейтинг рассчитывался на основе «качественного присутствия объекта в инфополе», что учитывало количество публикаций и качество источников. Первое место рейтинга занял Музей Победы, второе — Третьяковская галерея. Также из петербургских музеев в топ рейтинга попали Русский музей (4 место), исторический парк «Россия — моя история» (6 место), Исаакиевский собор (10 место) и музей истории Санкт-Петербурга (12 место).

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в парке Монрепо создадут музей академика Лихачева.