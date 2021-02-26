26 февраля, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

В парке Монрепо создадут музей академика Дмитрия Лихачева

В пейзажном парке Монрепо в Выборге будет создан музей академика Дмитрия Лихачева. Площадкой размещения музея станет парковый Гостевой дом, в коллекцию войдут личные вещи академика.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. Центром коллекции будут личные вещи Дмитрия Лихачева, собранные его внучкой Зинаидой Курбатовой, в том числе рабочий стол академика и книги. Кроме того, на территории парка будет проходить ежегодный фестиваль памяти Дмитрия Лихачева с участием студентов гуманитарных вузов, заявил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о завершении работ по восстановлению исторической пристани в парке Монрепо.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Профиль пользователя