В парке Монрепо создадут музей академика Дмитрия Лихачева

В пейзажном парке Монрепо в Выборге будет создан музей академика Дмитрия Лихачева. Площадкой размещения музея станет парковый Гостевой дом, в коллекцию войдут личные вещи академика.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. Центром коллекции будут личные вещи Дмитрия Лихачева, собранные его внучкой Зинаидой Курбатовой, в том числе рабочий стол академика и книги. Кроме того, на территории парка будет проходить ежегодный фестиваль памяти Дмитрия Лихачева с участием студентов гуманитарных вузов, заявил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о завершении работ по восстановлению исторической пристани в парке Монрепо.