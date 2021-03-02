Матвиенко: мы должны заставить крупные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что крупные IT-компании не стали исполнять российские «законы-предупреждения». Поэтому, по ее мнению, нужно разработать меры, чтобы заставить их соблюдать российское законодательство.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора»,— сказала госпожа Матвиенко «РИА Новости». По ее словам, речь идет «не об ужесточении, а об урегулировании».

Спикер Совета федерации согласилась, что нужно обязать соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать представительства в России. «В том числе, конечно»,— ответила она на уточняющий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям в рунете к августу 2021 года. В том числе предлагалось обязать их открывать представительства в России.

1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым онлайн-площадки должны самостоятельно искать и блокировать публикации, содержащие нецензурную брань. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

Об ужесточении модерации контента — в материале “Ъ” «Пользователи пренебрегли новыми правилами».