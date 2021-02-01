Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям в рунете

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа 2021 года представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в рунете. Речь идет и об открытии представительств таких компаний в России. Об этом сообщается в списке поручений президента по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 10 декабря 2020 года.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации. Срок — 1 августа 2021 года»,— говорится в поручении. Ответственными за выполнение поручения назначены руководитель АП Антон Вайно и премьер Михаил Мишустин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия технологически готова к отключению от глобального интернета, однако этого бы «очень не хотелось». Закон о «суверенном рунете» в России действует с 1 ноября 2019 года, согласно его нормам, случае угрозы устойчивости и функционированию российского сегмента интернета централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору.

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