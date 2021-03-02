Глава МВД Украины: мы не должны поставлять воду в Крым до его возвращения

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что Киев не должен поставлять воду в Крым до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. Депутат крымского парламента Алексей Черняк в ответ на заявление господина Авакова сказал, что полуостров никогда не вернется.

«А что, мы должны поставлять воду для контингента российский войск и развернутых там ракет? Мы какую-то несем за это ответственность? Может есть какие-то международные обязательства Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Это мое твердое убеждение»,— сказал господин Аваков в эфире «1+1» (цитата по УНИАН).

Господин Черняк уверен, что Крым будет обеспечен водой благодаря поддержке «всех граждан России и федеральной власти». «Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше»,— сказал депутата «РИА Новости».

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина прекратила подачу воды в республику. Ранее Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. В ряде регионов полуострова наблюдается дефицит воды, там действует ограниченный режим подачи.

О проблемах водоснабжения полуострова — в материале “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».