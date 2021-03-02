Чемпионат мира по кикбоксингу перенесут из России из-за санкций CAS

Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) отменила проведение чемпионата мира в Москве из-за санкций, введенных против России из-за обвинений по допингу. Решение в декабре 2020 года принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поблагодарила ассоциацию за отмену чемпионата.

Турнир был запланирован на 5–14 ноября 2021 года. Новый хозяин чемпионата будет определен после проведения нового заявочного процесса, говорится в сообщении WAKO.

«WADA одобряет решение WAKO по отмене чемпионата мира… который должен был пройти 5–14 ноября в Москве, в связи с решением CAS»,— говорится в сообщении WADA в Twitter.

CAS в декабре 2020 года подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Российским спортсменам два года разрешено выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе, в России на тот же срок запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

О решении CAS и позициях сторон — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».