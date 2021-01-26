РУСАДА захотелось правовой определенности

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не станет оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), подтвердившего правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) пакета жестких санкций в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Ранее о возможности подачи апелляции говорил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Однако, как отмечается в заявлении, РУСАДА, «исходя из необходимости достижения правовой определенности, приняло решение не оспаривать решение CAS в Верховном суде Швейцарии». Тем не менее в РУСАДА вновь заявили, что не согласны с самим фактом назначения наказания, хотя CAS и пошел на значительное его смягчение по сравнению с тем, которого требовало WADA.

Российское антидопинговое агентство распространило заявление, в котором говорится, что оно не станет подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии на вынесенное в декабре прошлого года решение CAS. В РУСАДА отметили, что такое решение принято ради интересов «российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности». РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и намеревается «работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной "дорожной карте" в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA. РУСАДА продолжит защищать права "чистых" российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме»,— говорится в заявлении.

В декабре прошлого года CAS подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета жестких санкций. Назначены они были в связи с многочисленными «несоответствиями», обнаруженными в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Передача сведений, в ней содержавшихся, была ключевым требованием для восстановления в правах РУСАДА, остававшегося под санкциями с 2015 года, то есть с начала российского допингового скандала. В итоговом варианте наказание получилось куда менее чувствительным, чем в том, который предлагало WADA. В частности, вдвое (с четырех до двух лет) был уменьшен срок действия санкций (отсчет идет с 16 декабря 2020 года). CAS не поддержал положения, предписывавшие россиянам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе без использования на форме слова «Россия» или цветов российского флага. Нейтральный статус никуда не делся, а вот слово «Россия» на форме атлетов арбитраж размещать разрешил. Также арбитраж уточнил формулировку по поводу запрета на присутствие на Олимпийских играх российских официальных лиц. Таковой не может распространяться на чиновников и функционеров, являющихся гостями правительства принимающей турнир страны.

В целом решение CAS можно назвать если не победой, то заметным успехом российской стороны.

Тем не менее в декабре прошлого года президент ОКР Станислав Поздняков заявлял ТАСС, что рассматривается возможность подачи апелляции на вердикт CAS в Верховный суд Швейцарии. Он указывал на то, что «в ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции CAS».

Собственно, только процессуальные нарушения и могли послужить предметом рассмотрения в Верховном суде Швейцарии. Другое дело, что он крайне редко отменяет решения судов нижестоящих инстанций. В спорте таких случаев с 1984 года, когда был учрежден CAS, всего два. В 2007 году аргентинский теннисист Гильермо Каньяс добился отмены решения CAS о назначении ему 15-месячной дисквалификации за допинговое нарушение. Верховный суд счел, что в CAS было нарушено право господина Каньяса на то, чтобы дать показания. В результате повторного рассмотрения дела Каньяс получил все те же 15 месяцев дисквалификации. А в декабре прошлого года Верховный суд Швейцарии отправил на пересмотр допинговое дело китайского пловца Сунь Яна. Было установлено, что председательствовавший на его процессе бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини мог быть пристрастным из-за своего негативного отношения к китайцам.

Отметим, однако, что из заявления РУСАДА не следует, что российская сторона согласна с решением CAS.

В нем вновь отмечены ранее звучавшие претензии как к позиции, занятой WADA, так и к вердикту арбитража. В частности, отмечается, что в РУСАДА «решительно не согласны» с выводами CAS «в отношении утверждаемых манипуляций с данными». «По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов,— говорится в заявлении.— Также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA». Также отмечается, что РУСАДА, хоть и «приветствует и поддерживает ответственный и разумный подход арбитров в отношении российских спортсменов», считает, что «санкции, наложенные CAS, являются безосновательными и несправедливыми».

Александр Петров