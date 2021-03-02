Инвесторы потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов за проект TON

Инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc, сообщили источники Forbes. По информации издания, они хотят возместить около $100 млн за блокчейн-проект. По данным “Ъ”, Telegram получил письмо с требованием $20 млн.

Инвесторы дали на компенсацию две недели и после этого они намерены обратиться с иском в суд в Лондоне, утверждает собеседник Forbes. Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев. Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на вопросы издания.

Источник “Ъ”, близкий к руководству Telegram, сообщил, что компания получила письмо от Disruptive Era Fund (DEF) «с приглашением» выплатить $20 млн — разницей между изначально инвестированной и возвращенной DEF суммой. Других подобных писем от DEF или других инвесторов Telegram, по его словам, не получал.

Известно, что Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital заключил соглашение на покупку токенов на $72,1 млн, в 2018 году фонд перевел $45,4 млн.

В общей сложности в блокчейн-платформу TON вложили $1,7 млрд. Деньги направил 171 инвестор. Проект был закрыт после претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая посчитала, что инвесторам предложили незарегистрированные ценные бумаги. Суд встал на сторону комиссии. В мае 2020 года господин Дуров объявил о закрытии проекта. По заключенному внесудебному соглашению Telegram обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,2 млрд. В апреле Telegram предложил американским инвесторам вернуть 72% от вложений, а другим — выбрать этот же вариант или оставить деньги в качестве займа и получить 110% через год.

Как Telegram намерен вернуть долг,— в материале “Ъ” «Узок круг этих облигационеров».