Axios: Трамп привился от коронавируса в январе

45-й президент США Дональд Трамп и его жена Меланья привились от коронавируса в январе, когда республиканец еще был главой государства. Об этом советник господина Трампа сообщил Axios. Его фамилия не приводится.

Советник не уточнил, какой именно вакциной привился 45-й президент. К его последнему дню работы на посту главы государства, 20 января, в США были одобрены препараты от Moderna и Pfizer.

Дональд и Меланья Трамп в октябре 2020 года переболели коронавирусом. Президент сообщал о наличии у него антител.

Действующие власти США сообщили, что провели закупки вакцины, который хватит на 300 млн американцев (население США — 330 млн). К 20 февраля темпы вакцинации в США достигли 1,7 млн человек в день. Прививку от коронавируса уже получили 46 млн человек (14% населения).

О ситуации с коронавирусом в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».