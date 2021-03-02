Снижение запасов поддерживает рост в промышленности

Конъюнктурные опросы промышленников Института Гайдара (ИЭП) и индекс PMI Markit, как и опубликованный ранее индекс промышленного оптимизма Росстата (см. “Ъ” от 1 марта), фиксируют заметный рост позитива в секторе. По данным ИЭП, после январского провала темп прироста продаж в феврале полностью восстановился и достиг посткризисного максимума, зарегистрированного в ноябре 2020 года, а прогнозы спроса совпали с реальностью, хотя удовлетворенность им за месяц фактически не изменилась, составив 59% — на 3 процентных пункта ниже ноябрьского пика. «Рост (индекса PMI.— “Ъ”) был самым резким с августа 2020 года и во многом связан с усилением спроса. Приток новых заказов увеличился максимальными темпами с августа 2020 года. Увеличить продажи помогло и привлечение новых клиентов»,— отмечают в Markit. Но, как подчеркивают аналитики, снижение экспортных заказов продолжается второй месяц подряд. На это указывали и данные мониторинга финансовых потоков ЦБ, фиксирующие их снижение по сравнению с четвертым кварталом 2020 года во всех экспортных отраслях (особенно в химии и сельском хозяйстве), кроме нефтегазовой. Ухудшение показателя наблюдалось в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, а входящие потоки в инвестотраслях росли благодаря государству.

Помимо ожидаемого окончания пандемии COVID-19 в 2021 году, роста цен на нефть и госпотребления поддержку восстановлению выпуска в российской промышленности оказывают низкие запасы готовой продукции, рекордно просевшие в 2020 году (см. график). По данным Markit, в феврале запасы сырья и готовой продукции продолжали сокращаться, причем первые падали самыми быстрыми темпами за три месяца. «Из-за нехватки мощностей у поставщиков… темпы инфляции закупочных цен были одними из самых высоких с февраля 2015 года. Компании смогли переложить часть своих затрат на клиентов за счет заметного роста отпускных цен, максимального за шесть лет»,— отмечают в Markit. По данным же ИЭП, недостаток запасов готовой продукции в промышленности сохраняется на фоне роста их физических объемов: «Баланс фактических изменений (не оценок!) запасов готовой продукции составил в феврале плюс 2 пункта. В следующие месяцы промышленность планирует более энергично пополнять свои склады: баланс ожидаемых изменений составляет уже плюс 10 пунктов».

Алексей Шаповалов