Промышленный оптимизм прирастает нефтью

В феврале 2021 года, по данным опросов Росстатом 3,7 тыс. компаний в добыче и в обработке, предпринимательская уверенность продолжила расти. В то же время с учетом сезонности индекс предпринимательской уверенности в обработке фактически стабилизировался в феврале на отметке января (минус 2%), достигнув уровней второй половины 2019 года, а в добыче на фоне роста цен на нефть впервые с мая 2019 года перешел в положительную область, превысив нулевую отметку (см. график).

В феврале экономическую ситуацию в своей добывающей организации считали благоприятной 10% и удовлетворительной 76% руководителей (9% и 76% соответственно в январе 2021 года), в обрабатывающих производствах — соответственно 11% и 74% (без изменений за месяц). Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в феврале в добыче 59% (60% в январе); в обработке — 60% (60%).

В дополнение к данным Росстата мониторинг финансовых потоков с 15 по 19 февраля фиксирует «неоднородное восстановление» экономической активности. Отклонение входящих денежных потоков среднего уровня четвертого квартала 2020 года без учета добычи, нефтепродуктов и госуправления составило минус 2,1%. По мнению авторов исследования, влияние на среднедневной объем платежей мог оказать перенос части платежей на рабочую субботу. При этом в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, входящие финансовые потоки сократились на 3,9% благодаря розничной торговле. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, показатель замедлил рост до 0,7% по сравнению с 5% на предыдущей неделе. Основными положительными драйверами тут выступили научные исследования и разработки, а также производство прочих транспортных средств и оборудования. «Наибольший объем входящих финансовых потоков в обеих отраслях на отчетной неделе пришел из госуправления»,— отмечают аналитики ЦБ.

Несмотря на рост предпринимательской уверенности и в обработке, и в добыче, основным фактором, ограничивающим деловую активность, остается высокая неопределенность, о чем говорят соответственно 53% и 40% опрошенных Росстатом руководителей компаний. И хотя индекс предпринимательской уверенности уже достиг докризисных показателей, уровень неопределенности все еще далек от них.

Алексей Шаповалов