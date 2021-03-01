Лев Пономарев ликвидировал общественную организацию «За права человека»

Правозащитник Лев Пономарев объявил о повторной ликвидации основанной им общественной организации «За права человека», на этот раз — из-за изменений в законодательстве об иноагентах. 24 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для иностранных агентов и тех, кто распространяет о них информацию в СМИ и интернете. Сегодня, 1 марта, закон вступил в силу.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. В него входят региональные и местные правозащитные организации, которые защищают права заключенных, права граждан на свободные выборы, противодействуют репрессивной наркополитике и политическим репрессиям.

«Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций. Там так написано, что незарегистрированная общественная организация, которая занимается политической деятельностью, должна заявить о себе, что она получает деньги иностранцев и должна зарегистрироваться. И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются передо мной»,— рассказал господин Пономарев в эфире телеканала «Дождь».

В феврале 2019 года организацию «За права человека» включили в список иностранных агентов. Ранее суд трижды штрафовал Льва Пономарева как руководителя движения за нарушение закона об иноагентах. 1 ноября 2019 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения, признав грубые и неустранимые нарушения оформления ее деятельности. Позже исполнительный директор движения Лев Пономарев создал на его базе новую одноименную организацию.

О трудностях, с которыми столкнулись НКО в связи с изменениями в законодательстве,— в материале “Ъ” «"НКО находятся в зоне особого недоверия государства"».