Генштаб Армении после слов Пашиняна призвал прекратить обвинения в свой адрес

Генштаб вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором призвал прекратить «необоснованные обвинения» в свой адрес. В заявлении также говорится: сложившаяся ситуация доказывает, что «военные руководствуются исключительно государственными интересами, служат только своему народу, руководствуясь конституцией страны».

«Руководство вооруженных сил подтверждает свою оценку ситуации и подчеркивает, что, несмотря на попытки вовлечь вооруженные силы в политический процесс, остается стойким, расчетливым и решительным. Вооруженные силы, состоящие из сынов нашего народа и предвидящие угрозы национальной безопасности, считают недопустимыми безосновательные обвинения в адрес вооруженных сил и некоторых официальных лиц и настоятельно призывают прекратить это»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте news.am.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян на митинге своих сторонников потребовал, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян ушел в отставку. Он добавил, что некоторые бывшие должностные лица, в том числе бывший президент Армении Серж Саргсян, пытаются настроить армию против правительства.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после высказывания о несерьезности слов Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян также требовал отставки главы Генштаба, но президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ.

1 марта в Ереване прошли шествия сторонников и противников Никола Пашиняна.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Армению охватило протестное настроение».