Совет по правам одного человека Спецдокладчики ООН призвали к международному расследованию покушения на Алексея Навального, в Москве этому рады

Международные правозащитные структуры и власти РФ продолжают пикировку по делу Алексея Навального. В понедельник спецдокладчики Совета по правам человека ООН представили итоги собственного расследования: оппозиционера, скорее всего, пытались отравить и ответственность за это несет российское государство. Спецдокладчики призвали освободить Алексея Навального и запустить масштабное международное расследование попытки его отравления. Впрочем, в ходе пресс-конференции обнаружилось, что они и сами не слишком хорошо разбираются в деталях дела. Со своей стороны, власти РФ заверили, что тоже стремятся «найти истину в этом деле», и переадресовали претензии к европейским странам и структурам, отказывающимся обнародовать якобы имеющиеся у них улики.

Расследованием попытки отравления Алексея Навального занимались два эксперта Совета по правам человека ООН — спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан. Обратить внимание на покушение на российского оппозиционера их попросили в августе прошлого года его адвокаты. В понедельник спецдокладчики выпустили заявление об итогах своего расследования, обнародовали свое обращение на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и провели пресс-конференцию.

В совместном заявлении спецдокладчиков сказано, что «господина Навального могли намеренно отравить "Новичком", чтобы послать ясное, устрашающее предупреждение о том, что такая же судьба ждет любого, кто будет критиковать власти (РФ.— “Ъ”) и противостоять им».

«"Новичок" был выбран именно в качестве устрашения»,— убеждены эксперты СПЧ ООН.

По мнению спецдокладчиков, за попыткой отравления «лидера российской оппозиции» стоят официальные лица РФ. «Судя по всему, высокопоставленные»,— уточняется в их совместном заявлении. Аньес Калламар и Ирен Хан отмечают, что «на момент покушения Алексей Навальный находился под усиленным наблюдением государственных органов, в связи с чем маловероятно, что какая-либо третья сторона могла применить такое запрещенное химическое вещество без ведома российских властей».

Версию о том, что некая третья сторона могла совершить это преступление, они считают крайне маловероятной.

Однако и в случае, если она верна, спецдокладчики считают власти РФ ответственными за происшедшее, поскольку «российские спецслужбы непрерывно следили за Алексеем Навальным, и в их силах было защитить его от нападения, в том числе предотвратить попытку отравления любой третьей стороной».

Спецдокладчики выразили сожаление, что Алексей Навальный был арестован сразу же по возвращении из Германии, и призвали власти РФ немедленно освободить его. Кроме того, они заявили о необходимости проведения масштабного международного расследования попытки его устранения.

К заявлению спецдокладчиков прилагалась копия письма, которое они 30 декабря направили Сергею Лаврову. В документе власти РФ обвиняются в нарушении целого ряда международных конвенций и пактов: нарушении права на жизнь; нарушении абсолютного запрета на пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания; нарушении права на свободу мнений и их свободное выражение. «Кроме того, применение "Новичка" может повлечь за собой ответственность властей РФ в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении»,— предупреждают авторы письма.

Спецдокладчики призывают власти РФ провести «независимое, беспристрастное, оперативное, тщательное, эффективное, заслуживающее доверия и прозрачное расследование» инцидента, возместить ущерб жертве и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, участвовавших в покушении, отдавших о нем приказ или не предотвративших участие своих подчиненных в нем.

Далее же авторы письма адресуют Сергею Лаврову десять вопросов и требований.

Среди прочего они спрашивают:

какие действия предпринимаются властями РФ для расследования инцидента;

отдадут ли Алексею Навальному его медкарту и одежду;

насколько масштабной и продолжительной была слежка за Алексеем Навальным и на каких юридических основаниях она проводилась;

что делают власти РФ для выявления всех мест, где производится и хранится «Новичок», и уничтожения всех его форм.

В ходе пресс-конференции спецдокладчики посетовали, что ответа на это письмо они до сих пор не получили. Когда же они стали отвечать на вопросы журналистов агентства «РИА Новости» и телеканала RT Елизаветы Исаковой и Питера Оливера, выяснилось, что спецдокладчики не слишком хорошо разбираются в деталях дела. Так, Аньес Калламар призналась, что не знает, почему российские власти отпустили Алексея Навального на лечение в Германию. По ее предположению, они либо не нашли аргументов, которые позволили бы им воспрепятствовать вывозу пациента, либо не знали, что следы «Новичка» могут оставаться в крови и три дня после отравления. «Переадресуйте этот вопрос властям РФ. Я не могу говорить за них»,— сказала она.

Не дала Аньес Калламар и исчерпывающего ответа на вопрос, почему власти Германии, первыми заявившие об обнаружении в биопробах Алексея Навального следов химоружия, отказываются предоставить России обнаруженные ими улики. «У России есть доступ к свидетелям, месту преступления и всему, что произошло до проведения Германией своих анализов. У нее больше чем достаточно возможностей для проведения собственного расследования. Германия не обязана предоставлять (имеющуюся у нее.— “Ъ”) информацию»,— заявила она и предложила направить этот вопрос в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В то же время Аньес Калламар призналась, что сама тоже не видела этих улик.

«Нет, у меня нет химической формулы (вещества, якобы обнаруженного в организме Алексея Навального.— “Ъ”). Я знаю, что она есть у ОЗХО и других акторов. Честно говоря, я не ученый, поэтому сомневаюсь, что смогла бы что-то понять из химической формулы»,— сказала спецдокладчик. Но сразу же добавила: «Я знаю, что эта формула подтверждает, что примененное вещество — это "Новичок" и что это другая формула "Новичка", а не та, которая была использована ранее».

Ее коллега Ирен Хан сочла неуместным вопрос, как Совет по правам человека относится к решению международной правозащитной организации Amnesty International лишить Алексея Навального статуса «узника совести» за ряд националистических заявлений, сделанных им в середине 2000-х. Она сказала, что не изучала речи оппозиционера, но подчеркнула, что «права есть у всех людей — лучших и худших». «И нет оправдания тем нарушениям, от которых пострадал Навальный. Право на жизнь, право не подвергаться пыткам, право на свободу слова и политическую деятельность — ни на что из этого не влияет то, что он говорил ранее»,— заявила спецдокладчик.

В МИД РФ в свою очередь не стали предметно разбирать предъявленные спецдокладчиками претензии. В ведомстве на сей раз выбрали другую тактику: вычленить из всего озвученного выгодный для России пассаж и переадресовать вопросы стороне обвинения. «Наши (со спецдокладчиками.— “Ъ”) желания найти истину в этом деле совпадают»,— заявила “Ъ” официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И пояснила: «На протяжении всего этого времени российская сторона просила, а теперь уже и требует от властей ФРГ предоставить данные, в которых содержатся, как заявлял Берлин, важные доказательства якобы отравления Навального химическим оружием. Надеемся, что после призыва спецдокладчиков (о проведении международного расследования.— “Ъ”) Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы" и вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов».

По ее словам, российские власти неоднократно призывали ФРГ и ОЗХО к совместной работе по этой теме.

«Направляли запросы Генпрокуратуры России немецким коллегам с вопросами, которые могли бы пролить свет на случившееся, ждали в России специалистов ОЗХО. Но все тщетно»,— посетовала дипломат.

Она выразила надежду, что заявления спецдокладчиков «подвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе». «Повторение британского шулерства вокруг так называемого дела Скрипалей или инсценировок западными спецслужбами и "белыми касками" якобы применения химического оружия в Сирии недопустимо»,— подчеркнула Мария Захарова.

В ближайшее время Аньес Калламар и Ирен Хан представят доклад по итогам своего расследования. Как ожидается, выводы спецдокладчиков СПЧ ООН будут упомянуты в мотивационной части решений Евросоюза и США о введении новых санкций в отношении России.

Елена Черненко