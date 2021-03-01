В минздраве Кубани ответили на сообщения о нехватке лекарств для детей с муковисцидозом

В министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали информацию о дефиците лекарств для лечения детей с муковисцидозм.

Как сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе ведомства, обеспечение детей данными препаратами осуществляется, исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов.

Сейчас в регионе с диагнозом «Муковисцидоз» на учете состоят 114 детей, им положен препарат «Дорназа альфа». В настоящий момент краевое министерство здравоохранения закупает необходимые лекарственные препараты, в том числе лечебное питание для этих детей.

При этом в минздраве отметили, что не могут проверить обеспечения пациентов, о которых сообщается в соцсетях, так как в публикациях не указаны имена пациентов, а также не уточняется, какие лекарства не получены.

Как писал “Ъ-Кубань”, 28 февраля 2021 года прокуратура Краснодарского края внесла представление в министерство здравоохранения региона из-за неисполнения обязательство по обеспечению лекарствами 9-летнего ребенка из Геленджика, больного муковисцидозом.

25 февраля жительница Геленджика Екатерина Синебрюкова написала в Instagram пост, что не может добиться от минздрава Краснодарского края получения необходимого количества лекарства.

Наталья Решетняк