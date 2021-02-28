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Минздраву Кубани внесли представление из-за необеспечения лекарствами ребенка с муковисцидозом

Прокуратура Краснодарского края внесла представление в министерство здравоохранения региона из-за неисполнения обязательство по обеспечению лекарствами ребенка, 9-летнего ребенка из Геленджика, больного муковисцидозом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время представление находится на рассмотрении, однако при необходимости прокуратура намерена через судебное понуждение добиваться восстановления прав ребенка. В ведомстве также отмечают, что держат ситуацию на особом контроле.

25 февраля жительница Геленджика Екатерина Синебрюкова написала в Instagram пост, что не может добиться от минздрава Краснодарского края получения необходимого количества лекарства для лечения своей 9-летней дочери, больной муковисцидозом. Она сообщила, что в конце января ей пришел ответ от Росздравнадзора, сообщившего, что ребенка обеспечат необходимыми препаратами к 17 февраля, однако этого так и не было сделано.

Геленджичанка отметила, что еще в марте 2020 года ей выписали рецепт на 100 упаковок «Креона» – препарата для лечения муковисцидоза – однако минздрав так и не обеспечил ее необходимым количество лекарств.

Муковисцидоз – системное наследственное заболевание, характеризующееся нарушением секреции выделительных желез жизненно важных органов с поражением органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года суд в Армавире удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала обеспечить необходимым лекарственным препаратом «Спинраза» 11-летнего ребенка-инвалида, страдающего спинальной мышечной атрофией. Стоимость препарата составляла 42 млн руб.

В начале февраля 2021 года стало известно, что министерство здравоохранения Краснодарского края направит 190 млн рублей на закупку препарата «Спинраза» для шестерых детей, страдающих СМА.

Алексей Белянин


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