Власти намерены сократить число получаемых в колледжах специальностей

Минпросвещения планирует двукратное сокращение количества специальностей, на которые можно обучиться в российских колледжах, сообщил замминистра Дмитрий Глушко. Сейчас их, по его словам, около 500.

«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше»,— сказал господин Глушко «Российской газете».

Он добавил, что «ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна». «Многие программы будут объединены или трансформированы,— сказал чиновник.— Другие переведем на уровень профобучения, то есть на "короткие" программы, которые также можно будет дополнительно и, главное, быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций по выбору колледжа или студента».

Эксперты консалтинговой компании McKinsey оценили, что из-за пандемии коронавируса число работников, которые будут вынуждены в ближайшие десять лет поменять профессию, вырастет на 12%. Рост перетоков рабочей силы между отраслями ожидается из-за популяризации удаленной работы, электронной коммерции и автоматизации производств.

Подробнее — в материале “Ъ” «Перетоки работников между отраслями усилятся».