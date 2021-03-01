Акции «Яндекса» выставят на продажу

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож продаст акции компании почти на $2 млн, говорится в сообщении IT-гиганта для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Речь идет о 29 тыс. акций класса А, которые Волож продаст на открытом рынке, пишет Forbes. Одна такая бумага дает держателю один голос на собрании акционеров, акции класса Б дают 10 голосов.

Деньги с продажи сооснователь IT-гиганта может направить в развитие популярных сейчас проектов, например, Clubhouse, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Возможно, последние несколько месяцев или даже лет осуществляется давление со стороны государства в связи с принадлежностью “Яндекса”, невозможностью вхождения в капитал сторон с иностранными инвестициями и целесообразностью использования выведенных денег для какого-то другого проекта. Последние несколько лет рынок информационных технологий переживает бум. Мы видим, что буквально за месяцы разворачиваются приложения наподобие Clubhouse, растет Telegram. В принципе существуют сегменты, в которых “Яндекс” не представлен, или он не набрал значительную долю на рынке, где можно было бы открывать подобные направления отдельно от IT-компании».

Инвесторы на сообщение о продаже отреагировали положительно. 1 марта при открытии торгов акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ стоили почти $66. По сравнению с данными на 26 февраля цена выросла более чем на $2. Но рост курса акций не связан с новостями об их продаже, считает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Рост акций — это просто совпадение. Сейчас идет отскок по всем индексам, и “Яндекс” под него попал. Но, по сути, это же плановая продажа.

Там достаточно сложная схема с трастом, который должен голосовать определенным образом, то есть это некий пакт договоренностей между Воложем и государством о том, что власти постепенно все-таки прибирают “Яндекс” к рукам.

Как только IT-гигант начнет становиться государственным, его котировки на мировых биржах обвалятся, точно так же как они обвалились у многих госкомпаний, где власть в последние десятилетия увеличивала свою долю».

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Волож не первый раз продает свои акции: еще в начале 2018 года он контролировал почти 50% голосов, сейчас его доля на 1,5% меньше. Сам сооснователь «Яндекса» в прошлом году объяснял решение продать часть акций тем, что компании не платит дивидендов акционерам, и у него «нет регулярной зарплаты».

Даниил Бабкин