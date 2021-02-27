«Яндекс» ставит на видеошоты

Все больше похожих на TikTok форматов появляется в России — о запуске видеошотов объявила «Яндекс.Музыка». Это сервис коротких цикличных видео под музыку. Похожий жанр есть также у «ВКонтакте» и площадки Coub. Популярность TikTok в стране начала стремительно расти относительно недавно, но аудитория площадки только в России превышает 20 млн. Эксперты считают, что этот формат еще долго будет оставаться актуальным и конкурентов у китайского сервиса будет появляться все больше. Смогут ли российские IT-гиганты посоперничать с TikTok? Расскажет Глеб Силко.

«Яндекс.Музыка» теперь для кого-то, возможно, станет отрадой еще и для глаз: платформа запустила формат так называемых видеошотов, чтобы не только слушать Николая Баскова и Даню Милохина, поющих про бокалы смузи, но и заодно смотреть, как артисты в роскошных бархатных костюмах XIX века разъезжают на Rolls-Royce по усадьбе «Архангельское». Цкилычные видео уже сопровождают многие треки из подборки 100 самых популярных по версии платформы. В основном это нарезка кадров из клипов, как в случае с композицией «Дико тусим».

Но есть и контент, снятый специально для «Яндекс.Музыки», рассказала пиар-менеджер сервиса Кристина Симкина: «Видеошоты — это короткие фоновые видео к музыкальным трекам прямо в приложении. Это могут быть видео, которые музыканты снимают специально для “Яндекс. Музыки”, есть видеошоты с кадрами из уже любимых и знакомых клипов, к саундтрекам из фильмов. В видеошотах встречаются сценарии, где артисты идут дальше, передают послания своим поклонникам, прячут “пасхалки”».

Однако новаторского в этом формате не так уж и много, заметили опрошенные “Ъ FM” игроки рынка. Короткие видео под музыку стали популярны благодяря TikTok, и с каждым днем конкуренция в этом сегменте становится все напряженнее. И музыкальные, и стриминговые сервисы, судя по всему, решили сделать ставку на такой формат и с помощью этих роликов привлекать новых пользователей, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «С одной стороны, это, безусловно, напоминает TikTok, а с другой, сторис в Instagram. Подобные зацикленные ролики в будущем можно будет куда-то экспортировать в тот же Instagram, TikTok, и, таким образом, пропагандировать “Яндекс. Музыку”.

Это виральная опция, музыкальные сервисы слушают в фоновом режиме, здесь появляется дополнительная интересующая аудиторию информация, заставляющая смотреть на экран.

Задача любой социальной платформы — увеличение вовлечения, чтобы больше принимали участия в обсуждении, активно присутствовали. Это и новый инструмент для музыканта по продвижению. Если сами музыканты начнут производить видеошоты в большом количестве, они будут тоже заинтересованы, чтобы они появлялись не только на одной платформе, будут сами предлагать и оказывать давление на другие сервисы».

Успех видеошотов «Яндекса» зависит от того, придут ли туда музыканты и лидеры мнений, ведь с собой они приведут и свою аудиторию. Наплыв артистов вполне предсказуем, поскольку популярность жанра видео для TikTok и подобных ему сейчас трудно переоценить. К тому же для самих артистов это хороший вариант для продвижения, говорит учредитель Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев: «Формат TikTok почему популярен? Потому что это как миниатюра, можно много миниатюр посмотреть. Они в сжатом виде показывают главную идею, главную какую-то фишку. Когда ты посмотрел, ты ее увидел и все. Она требует какого-то предельно концентрированного содержания, направлена на то особенное, что в этом миниформате есть. Артистам нужно все, что их продвигает.

Поэтому чем более яркий, короткий формат им будет доступен, тем более успешным будет продвижение».

Однако короткие видео под музыку в стиле TikTok по вкусу далеко не всем. Так, сооснователь Z-Agency Александр Балковский в разговоре с “Ъ FM” и вовсе назвал китайскую соцсеть «не приносящей ни интеллектуальной, ни коммерческой пользы никому, кроме нее самой», а нововведение «Яндекса» бесполезным. Впрочем, так ли это, покажут размеры рекламных бюджетов и то, насколько быстро видеошоты появятся у других площадок.