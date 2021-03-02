Дональд Трамп неотменим

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что может снова пойти на выборы в 2024 году. Это заявление он сделал на Конференции консервативных политических действий (CPAC) — крупнейшем форуме республиканских сил. Известная своей либертарианской повесткой CPAC в этом году превратилась в театр одного, некогда ведущего, но выброшенного с главных политических подмостков актера. “Ъ” наблюдал за его бенефисом.

Дональд Трамп прибыл на конференцию в первый же день: впрочем, не сам — его привезли. Речь не о бывшем президенте, который выступил лишь на закрытии мероприятия, а о статуе, воплощающей образ республиканца,— в пиджаке, звездно-полосатых шортах, сандалиях и с конституцией США в одной руке и волшебной палочкой в другой. Сделана статуя, кстати, была в Мексике.

Фото: Octavio Jones, Reuters

На самом деле первые два дня прошли в отсутствие экс-президента, хотя вся атмосфера форума была наполнена его незримым присутствием. Спикеры то и дело поминали обожаемого и любимого Дональда Трампа, превозносили его идеи и мысли, уверенно говорили о том, что победа на выборах 2020 года была у него украдена.

Вместо «фейковых новостей», занимавших умы республиканцев прошлые несколько лет, противник был выбран новый — «культура отмены» (или «кэнселинг», от англ. to cancel — отменять). Так называют современный феномен, когда человек из-за обвинений — часто голословных, бездоказательных — в насилии, покушении на насилие или некорректном высказывании, допущенном десятки лет назад, может быть «отменен». С ним разорвут контракты, перестанут общаться, уволят с работы.

Если левые активисты считают «кэнселинг» наказанием за злодеяния, то правые консерваторы считают его средством борьбы с людьми, которые неугодны самим левым.

Собственно, борьба с «кэнселингом» была провозглашена главным направлением деятельности консерваторов: даже нынешняя конференция так и называлась — «Америка неотмененная». «Левые верят в жесткое соответствие нормам — мы же верим в разнообразие, свободу слова: вы можете говорить все что хотите, сколь бы глупым оно ни было. В Вашингтоне, кстати, мы это утверждение проверяем»,— шутил со сцены сенатор от штата Техас Тед Круз. Он заявил, что в стране свобода находится под ударом, и, прочертив параллель с киносагой «Звездные войны», сравнил республиканцев с повстанцами, а демократов и их союзников из СМИ — с представителями галактической империи, которые на самом деле повстанцев очень боятся.

Сравнение с киноэпопеей не случайно: еще в феврале Джина Карано, звезда сериала «Мандалорец», действие которого происходит в этой вселенной, была уволена студией «Дисней», после того как в Twitter она сравнила судьбу тех, кого сегодня в США преследуют за убеждения, с судьбой евреев в нацистской Германии. Многие консерваторы, в том числе господин Круз, сочли это проявлением «отмены».

Сенатор суммировал и впечатления от глобальной «отмены» и обструкции, которые левые якобы устроили консерваторам.

«Вы можете одарить французским поцелуем парня рядом с вами, который орет: "Отменим полицию!" — и никто не заразится. А если вы пойдете в церковь и скажете: "Великая благодать", все умрут»,— намекнул он на лицемерие антикоронавирусных ограничений.

Одной из главных звезд CPAC стал бывший госсекретарь Майк Помпео, пропевший осанну внешней политике своего бывшего босса. «Принцип "Америка прежде всего" лучше всего подходит Америке. Всему миру лучше, когда Америка бесстрашна, уверенна и сильна»,— сказал бывший дипломат, подчеркнувший, что, уйдя с должности, может быть предельно откровенным. Он, в частности, похвалил господина Трампа за решение убить иранского бригадного генерала Касема Сулеймани и резко раскритиковал Китай. Своя порция критики была у него заготовлена и для демократов. «Они хотят лишить полицию финансирования, а сами баррикадируют Капитолий. Это все неверно. Отмена нашей свободы собраний вкупе с цензурированием наших онлайн-коммуникаций полностью противоречит тому, что наши основатели закладывали в фундамент Америки»,— заявил господин Помпео.

Но настоящей звездой съезда стал, безусловно, сам Дональд Трамп.

«Скучали?» — улыбаясь, спросил он у ликующей толпы.

«Четыре года бравые республиканцы будут в самом сердце борьбы с радикальными демократами, лживыми медиа и их токсичной культурой отмены. Вот эта культура отмены — это что-то новенькое. Я хочу, чтобы вы знали: я буду и дальше биться в одном строю с вами. Мы будем делать то, что делали всегда — побеждать. Новых партий не будет. Все говорили, мол, он создаст новую партию. Партия есть — Республиканская»,— заявил экс-глава государства, положив конец домыслам о некой Партии патриотов и заверив собравшихся, что республиканцы, объединившись, станут еще сильнее.

Похвалив союзников, Дональд Трамп принялся за противников.

«У Джо Байдена был самый кошмарный первый месяц в современной истории. Администрация Байдена уже доказала, что она против рабочих, против семей, против границ, против энергетики, против женщин и против науки. Всего за один месяц мы проделали путь от "Америка прежде всего" до "Америка на последнем месте". Подумать только, да? На последнем месте!» — продолжал господин Трамп.

Его слова нередко прерывались аплодисментами и скандированием: «США! США! США!»

Демократами бывший хозяин Белого дома не ограничился, по имени и фамилии перечислив каждого республиканского сенатора и конгрессмена, который проголосовал за его импичмент или выступил с осуждением его линии. «Избавьтесь от них»,— призвал господин Трамп, имея в виду, видимо, электоральные методы борьбы.

Чем борьба с идеологическими противниками внутри партии отличается от осуждаемого республиканцами «кэнселинга», он, однако, не пояснил.

Впрочем, сами республиканцы, видимо, этим не очень озабочены. По итогам неофициального опроса, проведенного на конференции, выяснилось: 55% респондентов поддерживают выдвижение Дональда Трампа на пост президента в 2024 году. «Кто знает, кто знает? Может, я решусь победить их и в третий раз»,— обратился к публике Дональд Трамп, по-видимому, второй своей победой считая официально проигранные им выборы 2020 года.

Алексей Наумов