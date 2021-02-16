Дональд Трамп оказался в группе исков

Хотя экс-президент США Дональд Трамп был оправдан в Сенате по делу об импичменте, его юридические проблемы не решены. Оппоненты обещают превратить жизнь бывшего президента в непрерывное судебное заседание. И уже приступили к выполнению этого обещания.

С телефонными звонками Дональду Трампу не везет. Именно из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому главе Белого дома в первый раз объявили импичмент, который, как и последующий, не был утвержден в Сенате. Два звонка в штат Джорджия сделали господина Трампа фигурантом еще одного дела.

Первый звонок поступил начальнику аппарата губернатора штата Брэду Раффеншпергеру в начале января — президент настоятельно просил его найти свидетельства махинаций на президентских выборах, чтобы отменить результаты по штату. Второй — эксперту по избирательному праву, который искал свидетельства таких махинаций в Джорджии (его имя не раскрывается).

«Найди махинации,— обещал президент,— и будешь национальным героем».

«Похоже, законы были нарушены: думаю, была четкая попытка президента США, который в то время обладал некоторой властью, заставить начальника канцелярии поступить не по закону»,— прокомментировал перспективы дела в интервью CNN бывший прокурор Майкл Мур. Собеседники канала отмечают, что доказать правонарушение и умысел все же будет достаточно сложно.

Расследование против бывшего президента ведет и окружная прокуратура Манхэттена (штат Нью-Йорк). Ее интересует организация Дональда Трампа Trump Organization, а именно ее возможные попытки нарушить законы штата о мошенничестве со страховкой или уклонение от уплаты налогов.

Прокурорам мешает решение Верховного суда, который пока не высказался по делу о закрытии Дональдом Трампом доступа к налоговой отчетности организации за восемь лет — данные остаются недоступными. Гражданское дело против Trump Organization ведет и генпрокуратура штата Нью-Йорк.

Наконец, не убран под сукно и штурм Капитолия — Дональд Трамп не осужден сенаторами, но работа по следам восстания активно идет. Обвинения предъявлены более чем двум сотням человек, и многие называют именно господина Трампа подстрекателем, вдохновившим их на буйства.

По одному из дел прокуроры указывают прямо, что обвиняемая ждала команды президента, чтобы действовать.

Прокурор округа Колумбия Карл Расин пояснил, что местные законы запрещают подстрекательство к противоправным действиям, и заверил журналистов, что тесно сотрудничает с федеральными прокурорами по «капитолийскому делу».

Прокуратура округа, кстати, ведет и гражданское дело против Trump Organization и инаугурационного комитета Дональда Трампа — они якобы переплатили более $1 млн отелю Дональда Трампа во время инаугурации в 2017 году.

На этом список неприятностей бывшего главы государства не заканчивается: бывшая колумнистка журнала Elle Джин Кэрролл обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании и требует изъять у него образец ДНК для анализа, а экс-участница телешоу The Apprentice Саммер Зервос утверждает, что господин Трамп осуществил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем она же обвинила 45-го президента США в клевете, когда он назвал ее лгуньей.

Наконец, обитатели городка Палм-Бич в штате Флорида, где расположен гольф-клуб Мар-а-Лаго, тоже ополчились против Дональда Трампа. Экс-президент, по мнению жителей, переехал туда насовсем, а жить постоянно на территории гольф-клуба могут только его работники — так гласит закон города.

Теперь, когда у господина Трампа нет президентского иммунитета, можно ожидать значительного ускорения хода дел против него. Власти Палм-Бич, например, соберутся для принятия решения уже весной.

Алексей Наумов