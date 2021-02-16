Дональд Трамп оказался в группе исков

Хотя экс-президент США Дональд Трамп был оправдан в Сенате по делу об импичменте, его юридические проблемы не решены. Оппоненты обещают превратить жизнь бывшего президента в непрерывное судебное заседание. И уже приступили к выполнению этого обещания.
С телефонными звонками Дональду Трампу не везет. Именно из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому главе Белого дома в первый раз объявили импичмент, который, как и последующий, не был утвержден в Сенате. Два звонка в штат Джорджия сделали господина Трампа фигурантом еще одного дела.
Первый звонок поступил начальнику аппарата губернатора штата Брэду Раффеншпергеру в начале января — президент настоятельно просил его найти свидетельства махинаций на президентских выборах, чтобы отменить результаты по штату. Второй — эксперту по избирательному праву, который искал свидетельства таких махинаций в Джорджии (его имя не раскрывается).
«Найди махинации,— обещал президент,— и будешь национальным героем».
«Похоже, законы были нарушены: думаю, была четкая попытка президента США, который в то время обладал некоторой властью, заставить начальника канцелярии поступить не по закону»,— прокомментировал перспективы дела в интервью CNN бывший прокурор Майкл Мур. Собеседники канала отмечают, что доказать правонарушение и умысел все же будет достаточно сложно.
Расследование против бывшего президента ведет и окружная прокуратура Манхэттена (штат Нью-Йорк). Ее интересует организация Дональда Трампа Trump Organization, а именно ее возможные попытки нарушить законы штата о мошенничестве со страховкой или уклонение от уплаты налогов.
Прокурорам мешает решение Верховного суда, который пока не высказался по делу о закрытии Дональдом Трампом доступа к налоговой отчетности организации за восемь лет — данные остаются недоступными. Гражданское дело против Trump Organization ведет и генпрокуратура штата Нью-Йорк.
Наконец, не убран под сукно и штурм Капитолия — Дональд Трамп не осужден сенаторами, но работа по следам восстания активно идет. Обвинения предъявлены более чем двум сотням человек, и многие называют именно господина Трампа подстрекателем, вдохновившим их на буйства.
Прокурор округа Колумбия Карл Расин пояснил, что местные законы запрещают подстрекательство к противоправным действиям, и заверил журналистов, что тесно сотрудничает с федеральными прокурорами по «капитолийскому делу».
Прокуратура округа, кстати, ведет и гражданское дело против Trump Organization и инаугурационного комитета Дональда Трампа — они якобы переплатили более $1 млн отелю Дональда Трампа во время инаугурации в 2017 году.
На этом список неприятностей бывшего главы государства не заканчивается: бывшая колумнистка журнала Elle Джин Кэрролл обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании и требует изъять у него образец ДНК для анализа, а экс-участница телешоу The Apprentice Саммер Зервос утверждает, что господин Трамп осуществил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем она же обвинила 45-го президента США в клевете, когда он назвал ее лгуньей.
Наконец, обитатели городка Палм-Бич в штате Флорида, где расположен гольф-клуб Мар-а-Лаго, тоже ополчились против Дональда Трампа. Экс-президент, по мнению жителей, переехал туда насовсем, а жить постоянно на территории гольф-клуба могут только его работники — так гласит закон города.
Теперь, когда у господина Трампа нет президентского иммунитета, можно ожидать значительного ускорения хода дел против него. Власти Палм-Бич, например, соберутся для принятия решения уже весной.