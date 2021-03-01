Инвесторы планируют вложить в модернизацию системы теплоснабжения Геленджика 1 млрд рублей

Инвесторы готовы вложить в модернизацию системы теплоснабжения Геленджика порядка 1 млрд руб. Соглашение об этом уже готово, документы направлены в администрацию города, сообщил на расширенном планерном совещании с главой региона вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий.

«В январе жители семи домов Геленджика остались без отопления на неделю. Еще в прошлом году город должен был отказаться от поставщика тепла и заключить концессионное соглашение с новым инвестором. Этот вопрос нужно контролировать еженедельно, чтобы в муниципалитете как можно быстрее приступили к работе по модернизации сетей», - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Аналогичное соглашение готовится для модернизации теплосетей Тихорецкого района, откуда зимой также поступало много жалоб на перебои с отоплением. Инвестор готов вложить 800 млн руб. в проведение работ.

Как писал “Ъ-Кубань”, авария на тепломагистрали, из-за которой жители пяти улиц в Геленджике остались без отопления и горячей воды, произошла в декабре 2020 года. Устранить ее удалось только к 15 января 2021 года.

Виктория Колганова