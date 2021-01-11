В Геленджике с конца 2020 года пять улиц остаются без тепла из-за аварии

Администрация Геленджика раскритиковала действия компании «Газпром теплоэнерго Краснодар», ведущей работы по устранению последствий аварии, оставившей без тепла жителей пяти улиц.

Авария на тепломагистрали произошла еще в декабре 2020 года. Из-за нее без тепла остались жители многоквартирных домов на улицах Жуковского, Маяковского, Островского, переулков Соснового и Восточного. В настоящее время утечка теплоносителя составляет 800 кубометров.

Ситуацию на личный контроль взял заместитель главы Геленджика по вопросам ЖКХ Евгений Чеботков. Чиновник считает, что работы по устранению последствий аварии ведутся слабыми темпами.

«Из-за аварии на сетях 22-й котельной, которая обслуживает эти районы города, произошла утечка. Часть аварийной трубы заменили еще в последние дни прошлого года. Для проведения ремонта, теплоноситель спустили и заполнили систему после завершения работ, когда снова включили котельную. Из-за завоздушивания магистрали тепло пришло не во все квартиры. К устранению воздушных пробок подключились управляющие компании. В процессе данной работы произошел новый прорыв старой трубы», - прокомментировал ситуацию директор Геленджикского филиала «Газпром теплоэнерго Краснодар» Антон Федотов.

Он считает, что причиной многочисленных прорывов стал износ коммуникаций – труба была введена в эксплуатацию в 1985 году, с тех пор капитального ремонта не проводилось.

Сейчас для устранения аварии провели работы по локально-вставочному ремонту общей протяженностью трубы 800 метров. Общая протяженность сети, на которой ищут утечку, составляет 14 км. В работах по устранению аварии задействовано 30 человек производственного персонала и пять единиц техники филиала «Газпром теплоэнерго Краснодар».

Елена Зуева