В Геленджике устранили аварию, из-за которой пять улиц оставались без тепла с декабря 2020 года

В Геленджике устранили коммунальную аварию, из-за которой жители южной части города сидели без тепла и горячей воды. Об этом сообщает близкий к администрации города Telegram-канал «Революционная, 1».

Накануне, 14 января 2021 года в Геленджик приехал генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» Денис Просянкин. Он вызвал специализированную лабораторию, сотрудники которой с помощью ультразвука обнаружили утечку в районе дома по ул. Свердлова, 6. Работы по поиску места порыва продолжались всю ночь.

После вскрытия асфальта и разрытия грунта была обнаружена ржавая труба, которая, предположительно и стала причиной аварии.

Как писал “Ъ-Кубань”, авария на тепломагистрали произошла еще в декабре 2020 года. Из-за нее без тепла остались жители многоквартирных домов на улицах Жуковского, Маяковского, Островского, переулков Соснового и Восточного. Утечка теплоносителя оценивалась в 800 кубометров.

11 января администрация Геленджика раскритиковала действия компании «Газпром теплоэнерго Краснодар», ведущей работы по устранению последствий аварии, оставившей без тепла жителей пяти улиц.

Елена Зуева