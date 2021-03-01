Против ярославца и трех тверчан возбудили дело за жестокое убийство беременной лосихи

В отношении жителя Ярославля и трех жителей Тверской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, во время которой была жестоко убита беременная лосиха, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в следственном управлении СК России по Тверской области. В сообщении отмечается, что следователи начали расследование головного дела, вызвавшего большой общественный резонанс.

«Краснохолмским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконной охоты (ч. 2 ст. 258 УК РФ)»,— говорится в сообщении следственного управления.

По информации следствия, ущерб, нанесенный государству оценивается в 400 тыс. руб. Личности всех фигурантов дела установлены, Они были доставлены в отдел полиции.

По последним данным, инцидент произошел на территории Вологодской области в Череповецком районе недалеко от деревни Раменье, куда на снегоходах приехали участники незаконной охоты. По сообщению пресс-службы правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя назвал произошедшее «вопиющим случаем». Глава региона взял расследование уголовного дела под свой контроль.

«По информации правоохранителей, участниками события стали трое мужчин: двое жителей Тверской области и один - Ярославской области. Съемку на телефон производила женщина»»,— уточнили в пресс-службе областного правительства.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина на снегоходах гонят по снегу пытающуюся убежать от них лосиху. Догнав обессилевшую лосиху, трое мужчин свалили ее на снег, а затем задушили руками. Происходящее снимала на видео женщина. Кадры жестокого убийства беззащитного животного разместил в Instagram московский блогер Глеб Корнилов. Он рассказал, что увидел видеозапись в сторис микроблога женщины, снимавшей погоню за беременной лосихой, а затем расправу над ней.

По информации «РИА Новости», уголовное дело взял на контроль и председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отметил, что будет настаивать на наказании браконьеров в виде реального лишения свободы. Господин Бурматов рассказал, что комитетом Госдумы уже направлены соответствующие запросы в МВД и прокуратуру.

Сообщается, что если вина участников незаконной охоты будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 1 млн руб.

Антон Антонов