Браконьер из Ярославля участвовал в жестоком убийстве беременной лосихи

Среди четырех браконьеров, жестоко убивших беременную лосиху в Тверской области, один был из Ярославля и трое из Весьегонска Тверской области, сообщает «МК» со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительных органах Тверской области.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором трое мужчин и одна женщина на снегоходах преследуют по глубокому снегу убегающую от них лосиху. Настигнув выбившуюся из сил лосиху, мужчины повалили ее на снег, а затем, навалившись на нее, задушили руками. Все это снимала на видео женщина. Шокирующие кадры убийства животного опубликовал в Instagram блогер из Москвы Глеб Корнилов, который увидел эту запись в сторис микроблога женщины, которая вела видеозапись погони за беременной лосихой, а затем расправы над ней.

Сообщается, что полиция установила личности всех браконьеров, участвовавших в убийстве лосихи. По данным «РИА Новости», расследование преступления находится на контроле министерства природных ресурсов Тверской области и регионального УМВД России.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства»,— цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы регионального УМВД России.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим инцидентом. Отмечается, что если вина участников будет доказана, им может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Антон Антонов