Активистка из Петербурга намерена в суде оспорить признание иноагентом

Фем-активистка, художница и учитель из Санкт-Петербурга Дарья Апахончич подала иск к Министерству юстиции в связи с внесением ее в список физлиц-иноагентов. Информацию об этом “Ъ” подтвердил защитник госпожи Апахончич Александр Передрук.

В иске (имеется в распоряжении “Ъ”) сказано, что истица не получала иностранного финансирования. Ограничение ее прав в связи со статусом иноагента обусловлено политически, считает она. Кроме того, решением Минюста, по ее мнению, было нарушено ее право на уважение частной жизни, осуществлено вмешательство в право на свободу выражения мнений и в целом является дискриминацией.

Иск был подан в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. В качестве заинтересованного лица было привлечено Министерство иностранных дел.

Дарья Апахончич была внесена в реестр иноагентов в декабре 2020 года вместе с четырьмя журналистами и общественниками. Из них пока никто не подал иск к Минюсту.

О том, как Россия впервые объявила своих граждан «иностранными агентами», читайте в материале “Ъ” «Иноагентов признали в лицо».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург