На Кубани доля просроченных кредитов составила 5,9% на начало 2021 года

В Краснодарском крае доля просроченных кредитов по данным на начало составила 5,9%. По этому показателю регион занимает 79 место в РФ, говорится в исследовании РИА Новости.

Изменение доли просроченных кредитов в 2020 году составило 0,8 процентных пунктов. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в 2020 году составила 243 тыс. руб., за год этот показатель вырос на 14,6%.

В Адыгее доля просроченных кредитов составила 6,9%, изменение доли в 2020 году – 0,9 п.п., ссудная задолженность на население – 236 тыс. руб. (+11,7%). Регион находится на 82 месте рейтинга.

В целом по России доля просроченных кредитов составляет 4,3%. Наименьшие показатели в Ненецком автономном округе (1,7%), в Севастополе (1,9%) и в ЯНАО (2,3%), наибольшие - в Ингушетии (7,8%), Карачаево-Черкесии (7,63%) и Северной Осетии (7,53%).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, объем просроченных задолженностей по обязательствам физических лиц перед кредитными организациями за 2020 год в Краснодарском крае вырос на 31%. Общая сумма долга жителей Кубани по необеспеченным кредитам составляет 40,6 млрд руб.

Виктория Колганова