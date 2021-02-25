Сумма просроченных кредитов на Кубани в 2020 году выросла на 31% и достигла 40,6 млрд рублей

Объем просроченных задолженностей по обязательствам физических лиц перед кредитными организациями за 2020 год в Краснодарском крае вырос на 31%. Общая сумма долга кубанцев по необеспеченным кредитам составляет 40,6 млрд рублей, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

При этом количество должников превышает 250 тыс. человек, эксперты прогнозируют рост их числа еще на 15 тыс. к концу 2021 года. В целом по России просроченные кредиты имеет каждый пятый житель страны - 5,4 млн человек, при этом зафиксирован рекордный прирост этого показателя в прошлом году – 8% при обычном среднегодовом показателе в 4-5%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Краснодарский край заняла второе место в стране по выдаче ипотечных кредитов, всего их было выдано 2,8 тыс., на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ольга Логинова