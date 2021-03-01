С основного владельца банка «Новопокровский» взыщут 2,5 млрд рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестояшщей инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности основного владельца ООО КБ «Новопокровский» Алексея Демьянова на сумму 2,5 млрд руб.

Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в мае 2020 года подало Агентство по страхованию вкладов. Ответчиками были члены совета директоров банка Алексей Селиванов, Владимир Якунин, Станислав Кнаус, Виталий Кнаус, Светлана Симонова, Александр Канаев, Ольга Богомолова, Андрей Тарасов, Сергей Забелин. Кроме того, в списках был указан и Алексей Демьянов, занимавший должность председателя совета директоров банка.

В декабре 2020 года Арбитражный суд Кубани удовлетворил заявление частично, оставив в списке только фамилию господин Демьянова. Как следует из документов суда, вина остальных участников процесса не была доказана. Производство по заявлению в части рассмотрения вопроса об определении размера его субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Новопокровский» в декабре 2017 года. Причиной стал факт ориентации бизнес-модели кредитной организации на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банк банкротом. В декабре 2020 года срок конкурсного производства в банке продлили еще на шесть месяцев.

Фактически единственным учредителем «Новопокровского» является Алексей Демьянов (93,3% доли в уставном капитале). Он приобрел банк в 2008 году якобы для кредитования фермеров. В сентябре прошлого года Тверской райсуд Москвы арестовал господина Демьянова по подозрению в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб.

Алексей Белянин