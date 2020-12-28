Срок конкурсного производства банка «Новопокровский» продлен на полгода

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ГК «Агентство по страхованию вкладов», выступающее в качестве конкурсного управляющего ликвидируемого кубанского банка «Новопокровский», сообщило о продлении срока конкурсного производства банкрота до 4 мая 2021 года. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Новопокровский» в декабре 2017 года. Причиной стал факт ориентации бизнес-модели кредитной организации на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банк банкротом. По данным суда, фактически единственным учредителем «Новопокровского» является Алексей Демьянов (93,3% доли в уставном капитале). Он приобрел банк в 2008 году якобы для кредитования фермеров. В сентябре прошлого года Тверской райсуд Москвы арестовал господина Демьянова по подозрению в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб.

Дмитрий Михеенко