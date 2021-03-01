Всероссийские проверочные работы в колледжах начнутся 15 сентября

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в колледжах в 2021 году пройдут с 15 сентября по 20 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо Рособрнадзора.

«ВПР СПО (среднего профессионального образования.— “Ъ”) проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года»,— приводит агентство выдержку из документа.

Ранее объявили, что ВПР для школьников пройдут с 15 марта и продлятся до 26 марта. У школьников с четвертых по восьмые классы проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая в штатном режиме. У 10-х и 11-х классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации.

Всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные работы, которые проводятся по итогам обучения в каждом классе. Они проводятся по отдельным предметам для оценки качества знаний, в первую очередь чтобы выявить пробелы в знаниях.

О психологической поддержке учащихся в период ВПР — в материале “Ъ-Наука” «Всероссийские проверочные работы — без паники».