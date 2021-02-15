Всероссийские проверочные работы в школах начнутся 15 марта

Всероссийские проверочные работы для школьников пройдут с 15 марта и продлятся до 26 мая. Соответствующий приказ утвердил Рособрнадзор.

У школьников с 4 по 8 классы проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая в штатном режиме. У 10-х и 11-х классов — с 1 по 26 марта в режиме апробации.

«Утвердить график проведения ... мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу»,— говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные работы, которые проводятся по итогам обучения в каждом классе. Они проводятся по отдельным предметам для оценки качества знаний, в первую очередь чтобы выявить пробелы в знаниях.

Эксперты об оценке знаний школьников — в материале “Ъ”-Наука «Всероссийские проверочные работы — без паники».