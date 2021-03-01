Мосгорсуд признал законным заочный арест соратника Навального Волкова

Мосгорсуд посчитал законным решение о заочном аресте координатора региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. Его обвиняют в склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несанкционированных протестных акций 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Господин Волков объявлен в международный розыск.

«Постановление Басманного суда Москвы от 10 февраля 2021 года, которым в отношении Волкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, оставлено без изменений, апелляционная жалоба на постановление, поданная в защиту интересов Волкова, без удовлетворения»,— сообщила пресс-служба суда (цитата по «Интерфаксу»).

Басманный суд Москвы 10 февраля заочно арестовал Леонида Волкова на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции господина Волкова на территорию России или с момента задержания. По версии следствия, господин Волков 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним прийти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Сам оппозиционер с этими обвинениями не согласен.

Об уголовных делах после акций — в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».