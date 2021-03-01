Мужские слабости

Федерация фигурного катания России (ФФКР) обнародовала полный список российских фигуристов, которые выступят в конце марта на чемпионате мира в Стокгольме. Главная интрига касалась состава мужском одиночном катании, где — в отличие от трех других дисциплин — у России есть всего две квоты. Они достались Михаилу Коляде и неожиданному победителю финала Кубка России Евгению Семененко. В женском одиночном разряде на мировом первенстве выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и обыгравшая Алену Косторную Елизавета Туктамышева.

ФФКР утвердила окончательный состав на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет 22—28 марта в Стокгольме. Он будет иметь особое значение, ведь от его результатов напрямую будет зависеть распределение квот между странами на Олимпийские игры в Пекине. Сомнений, что в трех жанрах — женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду — фигуристы привезут максимальное число квот, практически нет. Однако сложности могут возникнуть у представителей самого проблемного на сегодняшний день в России вида — мужского одиночного катания.

Фигурист Михаил Коляда Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Стокгольм Федерация фигурного катания России решила отправить Михаила Коляду и Евгения Семененко. Оба они отобрались туда по спортивному принципу: первый выиграл декабрьский чемпионат России, второй — финал Кубка России, состоявшийся в минувший уикенд. Есть у них, правда, и еще кое-что общее — нестабильность. В этом году Михаил Коляда, присоединившийся в межсезонье к команде тренера Алексея Мишина, стал выступать поубедительнее. Таких срывов, какие случались у него ранее, Коляда больше не допускает.

Связано это, в частности, и с тем, что фигурист значительно упростил свой технический контент: сейчас в его активе из четверных прыжков, по сути, есть только тулуп.

Он замахивается и на четверной сальхов, но получается этот прыжок у него пока через раз.

Однако если Коляда, которому судьи всегда ставят очень высокую вторую оценку, может занять достаточно неплохое место даже при ошибках, то того же нельзя сказать о Евгении Семененко. Еще один подопечный Алексея Мишина, в отличие от Коляды, не такого богатого опыта выступлений на международных стартах. И для того, чтобы попасть в десятку, ему нужно будет выдать два чистых проката. А этого на финале Кубка России, который он умудрился выиграть, Семененко не удалось.

Для того чтобы получить максимальное представительство на пекинских Играх, Семененко и Коляде надо будет обоим оказаться в десятке.

И удастся ли им это сделать — одна из главных интриг предстоящего чемпионата.

Таких проблем не должно возникнуть у выступающих в женском одиночном катании спортсменок. Все три отобравшиеся на чемпионат мира фигуристки — и Анна Щербакова, и Александра Трусова, и Елизавета Туктамышева — будут бороться в Стокгольме за самые высокие места.

Все они владеют ультра-сложными элементами. Трехкратная чемпионка России Щербакова стабильно исполняет четверные лутц и флип. Трусовой, которая в этом году стала на национальном первенстве третьей, покорились в принципе все четверные прыжки, однако в последнее время она решила сосредоточиться на лутце и тулупе. Козырной элемент Туктамышевой — тройной аксель, который можно исполнять в обеих программах. Кроме того, в пользу этих девушек говорит постоянная соревновательная практика. Все они в этом сезоне постоянно выступали на многочисленных российских турнирах, в то время как их иностранные соперницы остались, по сути, без состязаний.

Успехи сборной России должны обеспечить и вошедшие в состав сборной пары: Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым,

Александра Бойкова с Дмитрием Козловским,

Анастасия Мишина с Александром Галлямовым.

А также танцевальные дуэты:

Виктория Синицына и Никита Кацалапов,

Александра Степанова и Иван Букин,

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Екатерина Ремизова