Биржи не дали выспаться брокерам

Российские фондовые биржи одновременно с 1 марта запустили утренние сессии (см. “Ъ” от 2 февраля). Теперь с семи утра на Московской бирже можно заключать сделки на срочном и валютном рынках, на Санкт-Петербургской бирже — сделки с 50 иностранными акциями. В первый день торгов активность участников рынка была невелика и составила 1,2% от объема операций с иностранными ценными бумагами, 2% от объема торгов валютой и 5% от объема операций на срочном рынке. При этом в планах бирж увеличение числа инструментов, доступных на расширенных сессиях, а также увеличение самих торговых сессий.

С 1 марта в утреннюю сессию (с 7:00 до 10:00) на Московской бирже начались торги на валютном, срочном и рынке драгметаллов. В первый день на валютном рынке и рынке драгметаллов было заключено 48 тыс. сделок на общую сумму 24 млрд руб., на срочном рынке — 84 тыс. сделок на сумму 33,4 млрд руб.

Сделки в утренние часы на валютном рынке совершили свыше 14 тыс. клиентов, на срочном рынке — 13 тыс. клиентов.

Как отмечается в сообщении Московской биржи, с расширением времени торгов клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также азиатского региона получили возможность участвовать в торгах в более удобное для них время. Кроме того, участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы. По словам члена правления Московской биржи Игоря Марича, новый импульс развития также получит торговля такими валютами, как китайский юань, японская иена, казахстанский тенге. В планах биржи запустить утренние торги и акциями.

«Более долгоиграющая история», как выразился господин Марич,— это запуск биржевых торгов в режиме 24/5, т. е. круглосуточно.

Также с 1 марта с 7:00 до 10:00 Санкт-Петербургская биржа начала проводить утреннюю торговую сессию с 50 иностранными бумагами. Объем торгов в первый день составил $22,1 млн, что составляет около 1,2% от объема основных торгов. Количество сделок приблизилось к 48 тыс. шт. Количество активных счетов, которые использовали клиенты брокеров, достигло 18,2 тыс. шт.

По словам гендиректора биржи Евгения Сердюкова, чем меньше будет перерыв в торгах, тем меньше будет гэпов и, соответственно, ценовых рисков для инвесторов. Поэтому введение утренней сессии позволяет в дальнейшем «подготовиться к переходу на еще более длительные периоды торгов». Он отметил, что в течение месяца может быть принято решение об увеличении числа доступных инвестиционных инструментов в утреннюю сессию.

Полина Смородская