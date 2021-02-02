Деньгам не до сна

Московская и Санкт-Петербургская биржи планируют с 1 марта предоставить возможность брокерам и их клиентам торговать с 7:00. Это расширит возможности участников рынка, особенно с Дальнего Востока и из Азии. Но эксперты сомневаются, что общий объем торгов вырастет более чем на 2–3%.

Московская биржа с 1 марта удлиняет торги на валютном и срочном рынках на три часа, запуская утреннюю сессию с 7:00 (о других мерах по повышению удобства валютного рынка для инвесторов, которые вводит биржа, см. справку). В настоящее время торги проводятся с 10:00 и почти до полуночи.

О новых правилах “Ъ” рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, в результате восточные регионы России смогут торговать в более комфортное для них время. Это также будет удобно инвесторам из Азии (Гонконга, Сингапура, Индии), у которых наблюдается интерес к российскому рынку.

Санкт-Петербургская биржа также намерена запустить утреннюю сессию, сообщили “Ъ” два источника на фондовом рынке. Представитель биржи подтвердил, что сессия в режиме основных торгов может начаться с 7:00 с 1 марта. Сейчас торги стартуют с 10:00, на бирже торгуются в основном акции иностранных эмитентов.

Как пояснил “Ъ” президент ассоциации НП РТС (основной акционер Санкт-Петербургской биржи) Роман Горюнов, утренние торги призваны удовлетворить потребности инвесторов во множестве часовых поясов России и сопредельных странах. Также, по его словам, они позволят инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами Азиатского региона.

Однако брокеры не ожидают большого оборота на утренних сессиях бирж. По оценке директора департамента инвестиционных продуктов и сервисов «Открытие Брокер» Александра Дуброва, в лучшем случае через полгода-год они дойдут до 2–3% от объемов дневной сессии. Топ-менеджер обращает внимание, что рынок во время утренних торгов может быть довольно «тонким», что несет дополнительные риски для неподготовленного инвестора.

Руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что утренняя сессия может привлечь розничных инвесторов из восточных регионов. Но, по его мнению, Московская биржа больше рассчитывает на институциональных клиентов из Азии, которым утренние торги дадут возможность хеджировать риски в удобное время.

Полина Смородская