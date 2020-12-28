Липецкая «Квадра» потребует от должников более 1,5 млрд рублей

Дебиторская задолженность жителей Липецка перед местным филиалом ПАО «Квадра» за поставленные отопление и горячую воду к 25 декабря достигла 1,53 млрд руб., сообщили в компании.

В «Квадре» отмечают, что рост задолженности затрудняет формирование источников финансирования ремонтных программ, что может негативно отразиться на надежности теплоснабжения. Кроме того, энергетики напоминают, что с 1 января 2021 года завершается период действия моратория на применение штрафных санкций к должникам, введенного правительством РФ. «Мораторий был временной мерой поддержки населения в период пандемии. При этом он не предполагал отмены долгов, а лишь приостанавливал начисление пени в случае неуплаты»,- уточнил заместитель управляющего директора липецкого филиала по реализации тепловой энергии Алексей Данилов.

За что глава Липецкой области Игорь Артамонов критиковал «Квадру», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий