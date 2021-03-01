Путин заявил об эффективности российской вакцины против мутаций коронавируса

Российские вакцины будут эффективно работать против новых штаммов коронавируса, которые «всех пугают в Европе», заявил президент Владимир Путин. По его словам, это показали испытания.

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов»,— сказал господин Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.

Госпожа Скворцова сообщила, что у россиян выявили 3,5 тыс. мутаций и в целом они не влияют на течение болезни. «И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменен, и все наши вакцины — и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором",— хорошо действуют»,— сказала она.

В России за последние сутки выявили 11 571 заразившегося коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 257 650. Умерли за сутки 333 человека. Это минимальный показатель с 16 ноября, когда зарегистрировали 303 смертельных случая. Выздоровели 11 277 человек, всего — 3 823 074.

Сейчас в России идет добровольная вакцинация против коронавируса. Она ведется препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Также зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», но пока она широко недоступна. В марте начнет применяться облегченная вакцина «Спутник Лайт».

Подробности — в материале “Ъ FM” «"Спутник Лайт" готовится к запуску».