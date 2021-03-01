В Белоруссии ужесточили наказание за несанкционированные митинги

В Белоруссии с 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), он ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Также в кодекс добавлено положение об ответственности родителей за участие детей в несанкционированных акциях.

За нарушение порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и за публичные призывы к их организации или проведению штраф составит 100 базовых величин ($1115) вместо 30 базовых величин (около $340). Также возможны привлечение к общественным работам или административный арест, ранее за эти нарушения можно было получить предупреждение. При повторном привлечении по этой статье теперь могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин вместо 50.

Штраф для родителей за участие детей в несогласованных акциях составит от 5 до 30 базовых величин. Также в новом КоАП увеличен и штраф за неповиновение распоряжению или требованию должностного лица при исполнении. Он составит от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). При этом предусмотрены санкции в виде общественных работ или административного ареста. Кроме того, новый кодекс ужесточает наказание за «незаконное использование и изготовление флагов и символов» и за разглашение персональных данных.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.

Штрафы за неповиновение участников митингов сотрудникам правоохранительных органов увеличили и в России. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Также закон вводит наказание за нарушение порядка финансирования массовых акций.

Подробнее об увеличении штрафов в России — в материале “Ъ FM” «КоАП дополняют поправками».