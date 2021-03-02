Как сон пустой

На этой неделе, спустя год после драматического разрыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, участники соглашения вновь соберутся почти в том же составе и попытаются договориться о новых параметрах квот.

На первый взгляд за год ситуация совершенно изменилась. Тогда, в марте 2020 года, участникам ОПЕК+ нужно было принимать решение о сокращении добычи, учитывая растущее влияние пандемии на спрос, а цены на нефть при этом падали. Сейчас, напротив, речь идет о том, как быстро участники ОПЕК+ будут наращивать добычу, при этом цены на нефть уверенно растут, приближаясь к $65 за баррель.

Уверен, что год назад, после разрыва сделки и предвкушая будущее падение цен, все министры ОПЕК+ с радостью согласились бы увидеть на рынке нынешнюю благостную картину. Учитывая это, трудно предположить, что прямо сейчас дело может, как тогда, дойти до резкого разрыва между Россией и Саудовской Аравией, ведь развитие ситуации обещает всем участникам сделки в случае ее продолжения дополнительные доходы, вопрос лишь в том, как быстро они их получат.

Но краеугольная проблема, которая будет подтачивать (и, думаю, в конце концов сведет на нет) соглашение между Россией и Саудовской Аравией, никуда не делась. Теперь, когда цены уверенно превысили $50 за баррель, у ключевых участников ОПЕК+ принципиально расходятся интересы. Так, России выгодно наращивать добычу, а укрепление цен на нефть выше $60 скорее нежелательно, поскольку возродит к жизни опасного конкурента в лице сланцевой индустрии в США. К тому же положительный эффект от увеличения цен для бюджета РФ будет отчасти нивелирован укреплением рубля, а для нефтяников еще и ростом налогов. Саудовской Аравии нужны более высокие цены, чтобы балансировать бюджет,— около $70 за баррель. Тем временем страх перед неконтролируемым коллапсом рынка, который заставил лидеров ОПЕК+ вернуться к сделке в апреле 2020 года и идти на сложные компромиссы, уже сильно ослабел.

Так что споры относительно темпов наращивания добычи в рамках ОПЕК+ — а она по-прежнему на гигантские 7 млн баррелей в сутки ниже уровня апреля 2020 года — совершенно неизбежны.

Снизить их остроту может продолжение роста котировок, в таком случае восстановление добычи ОПЕК+ не помешает Эр-Рияду получить интересующую его цену. Сценарий выглядит вполне вероятным, ведь отрасль сильно недоинвестирована, тогда как спрос постепенно восстанавливается после пандемии и может скачкообразно возрасти после полного возобновления международного авиасообщения. В таком случае отношения между Россией и Саудовской Аравией внутри ОПЕК+ имеют шанс на новый медовый месяц, как это было в 2018 году. Однако, как свидетельствует исторический опыт, судьба этого союза в дальнейшем, скорее всего, будет печальной.