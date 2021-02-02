Нефть заиграла на морозе

Цены на европейские сорта нефти обновили годовой максимум, уверенно преодолели уровень $58 за баррель. Высокая дисциплина участников сделки ОПЕК+, а также перебои с поставкой нефти из Нигерии и Ливии, привели к незначительному росту предложения топлива на рынке. Поддержали цены и расширение вакцинации против коронавируса и холода в Америке и Азии. При этом участники рынка пока видят дефицит предложения и активно скупают ближние к исполнению контракты. В таких условиях цены могут превысить уровень $60 за баррель, однако уверенности, что они задержатся там надолго, у аналитиков пока нет.

По данным агентства Reuters, цены на европейские сорта нефти впервые со второй декады февраля 2020 года преодолели уровень $58 за баррель. Котировки российской Urals достигали отметки $58,6 за баррель, североморская Brent поднималась в цене до $58,3 за баррель. Стоимость ближайшего к исполнению фьючерса на поставку нефти Brent достигала отметки $58,05 за баррель. Рост по сравнению с закрытием предыдущего дня составил почти 4%. До этого времени почти весь январь цены на нефть находились в диапазоне $54–56 за баррель.

Аналитики считают, что текущий рост цен связан со слабым ростом предложения нефти в рамках сделки ОПЕК+. Как отмечает аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Атон» Анна Бутко, за январь оно увеличилось лишь на 190 тыс. баррелей в сутки, тогда как в декабре прошлого года было принято решение увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Слабый рост, по предварительным данным, оказался ниже из-за перебоев поставок из Нигерии и Ливии, отмечает госпожа Бутко.

Кроме того, на цены повлияло, по словам аналитика «ВТБ Капитал» Екатерины Родиной, и ожидание восстановления спроса на нефть благодаря продолжающейся вакцинации от COVID-19 в США, Европе и Азии.

При этом, по ее словам, ограничения в предложении нефти помогают балансировать рынки на фоне ограниченного роста спроса (из-за локдаунов и ограничений в перелетах). Как указывает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, отчет ОПЕК+ по соблюдению обязательств совпал и с другими позитивными факторами, в частности усилением морозов в Америке и Азии, а также с сокращением запасов топлива в хранилищах США на 9,9 млн баррелей при прогнозе роста на 4,3 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева, в этих условиях по нефтяным фьючерсам наблюдается выраженная бэквордация (превышение стоимости ближайшего фьючерса над более поздними по исполнению), что свидетельствует об уменьшении опасений по поводу избыточного предложения на рынке нефти и является «бычьим» сигналом. По данным агентства Reuters, стоимость фьючерса на нефть Brent с исполнением в конце февраля на $0,3 выше стоимости мартовского контракта и на $1 выше майского контракта.

При этом рынок спокойно отреагировал на сообщения о снижения спроса на топливо в Китае.

Так, Министерство транспорта КНР сообщило, что объемы пассажирских перевозок в китайский Новый год будут на 40% ниже уровня 2019 года из-за ограничений мобильности граждан на фоне сложной вирусной обстановки. Как поясняет старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, это развеивает часть опасений на рынке, которые возникли после публикации в преддверии праздничного сезона «статистики о падении автомобильных перевозок на 75%».

Ключевыми факторами, которые будут определять динамику цен на нефть, будут темпы вакцинации и снятия ограничений, связанных с пандемией, а также дальнейшие решения участников сделки ОПЕК+. Эксперты отмечают, что цены нефти Brent могут подняться до $60 за баррель. Валерий Емельянов более оптимистичен и считает, что диапазон $60–65 за баррель может стать основным как минимум до марта. Он указывает на близость сезона ремонтных работ на американских НПЗ, в результате участники рынка закладывают в цены грядущий дефицит сырья уже сейчас. В частности, хедж-фонды за минувшую неделю скупили контракты на 24 млн баррелей, что превышает суточное потребление нефти всеми штатами в обычное время.

Однако удержаться на этом уровне без коррекции будет довольно сложно.

Анна Бутко среди ключевых рисков для рынка выделяет значительные свободные мощности в мире и по-прежнему высокие накопленные запасы.

Анна Зайцева отмечает, что существует вероятность того, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, нежели ожидалось, что может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов, в том числе нефти, в сторону понижения.

Отдел финансов