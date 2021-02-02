Нефть заиграла на морозе

Цены на европейские сорта нефти обновили годовой максимум, уверенно преодолели уровень $58 за баррель. Высокая дисциплина участников сделки ОПЕК+, а также перебои с поставкой нефти из Нигерии и Ливии, привели к незначительному росту предложения топлива на рынке. Поддержали цены и расширение вакцинации против коронавируса и холода в Америке и Азии. При этом участники рынка пока видят дефицит предложения и активно скупают ближние к исполнению контракты. В таких условиях цены могут превысить уровень $60 за баррель, однако уверенности, что они задержатся там надолго, у аналитиков пока нет.
По данным агентства Reuters, цены на европейские сорта нефти впервые со второй декады февраля 2020 года преодолели уровень $58 за баррель. Котировки российской Urals достигали отметки $58,6 за баррель, североморская Brent поднималась в цене до $58,3 за баррель. Стоимость ближайшего к исполнению фьючерса на поставку нефти Brent достигала отметки $58,05 за баррель. Рост по сравнению с закрытием предыдущего дня составил почти 4%. До этого времени почти весь январь цены на нефть находились в диапазоне $54–56 за баррель.
Аналитики считают, что текущий рост цен связан со слабым ростом предложения нефти в рамках сделки ОПЕК+. Как отмечает аналитик по нефтегазовому сектору ИК «Атон» Анна Бутко, за январь оно увеличилось лишь на 190 тыс. баррелей в сутки, тогда как в декабре прошлого года было принято решение увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Слабый рост, по предварительным данным, оказался ниже из-за перебоев поставок из Нигерии и Ливии, отмечает госпожа Бутко.
При этом, по ее словам, ограничения в предложении нефти помогают балансировать рынки на фоне ограниченного роста спроса (из-за локдаунов и ограничений в перелетах). Как указывает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, отчет ОПЕК+ по соблюдению обязательств совпал и с другими позитивными факторами, в частности усилением морозов в Америке и Азии, а также с сокращением запасов топлива в хранилищах США на 9,9 млн баррелей при прогнозе роста на 4,3 млн баррелей.
Как отмечает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева, в этих условиях по нефтяным фьючерсам наблюдается выраженная бэквордация (превышение стоимости ближайшего фьючерса над более поздними по исполнению), что свидетельствует об уменьшении опасений по поводу избыточного предложения на рынке нефти и является «бычьим» сигналом. По данным агентства Reuters, стоимость фьючерса на нефть Brent с исполнением в конце февраля на $0,3 выше стоимости мартовского контракта и на $1 выше майского контракта.
Так, Министерство транспорта КНР сообщило, что объемы пассажирских перевозок в китайский Новый год будут на 40% ниже уровня 2019 года из-за ограничений мобильности граждан на фоне сложной вирусной обстановки. Как поясняет старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин, это развеивает часть опасений на рынке, которые возникли после публикации в преддверии праздничного сезона «статистики о падении автомобильных перевозок на 75%».
Ключевыми факторами, которые будут определять динамику цен на нефть, будут темпы вакцинации и снятия ограничений, связанных с пандемией, а также дальнейшие решения участников сделки ОПЕК+. Эксперты отмечают, что цены нефти Brent могут подняться до $60 за баррель. Валерий Емельянов более оптимистичен и считает, что диапазон $60–65 за баррель может стать основным как минимум до марта. Он указывает на близость сезона ремонтных работ на американских НПЗ, в результате участники рынка закладывают в цены грядущий дефицит сырья уже сейчас. В частности, хедж-фонды за минувшую неделю скупили контракты на 24 млн баррелей, что превышает суточное потребление нефти всеми штатами в обычное время.
Однако удержаться на этом уровне без коррекции будет довольно сложно.
Анна Зайцева отмечает, что существует вероятность того, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, нежели ожидалось, что может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов, в том числе нефти, в сторону понижения.