Мишустин утвердил новую программу поддержки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 млрд руб. для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Действие предыдущей программы закачивается 1 апреля. Правительство решило продлить ее действие, так как не все предприниматели смогли вернуться на докризисный уровень.

«В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно»,— сообщается на сайте правительства.

Участвовать в программе могут компании из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, максимум — 500 млн руб. При этом заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест во время действия кредитного договора.

Кредит можно оформить с 9 марта по 1 июля на срок до года. Поручителем будет ВЭБ.РФ. Средства, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной ставкой и рыночной и на погашение задолженности за первое полугодие.

Ранее продление программы одобрил президент Владимир Путин. Всего программа должна охватить около 75 тыс. предпринимателей, на которых работает около 1,5 млн человек. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы в 2021 году, 9,7% компаний могут закрыться.

Подробнее о новых мерах поддержки — в материале “Ъ” «Займи, но работай».