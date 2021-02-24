Путин одобрил продление льготного кредитования для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что президент Владимир Путин одобрил продление программы льготного кредитования бизнеса. При этом ставка теперь будет не 2%, а 3%. Глава правительства отметил, что некоторые отрасли еще не восстановились до докризисного уровня.

«Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время»,— сказал господин Мишустин на встрече с руководством Совета федерации (цитата по «Интерфаксу»).

«Я накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы "ФОТ 3.0" (предыдущая называлась "ФОТ 2.0".— “Ъ”)»,— сообщил Михаил Мишустин. «В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3%, это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается»,— добавил он.

Премьер сообщил, что поддержкой теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. Всего программа должна охватить около 75 тыс. предпринимателей, на которых работают около 1,5 млн человек.

Меры по поддержке бизнеса были приняты на фоне пандемии коронавируса. В первую очередь помощь оказывалась компаниям из самых пострадавших отраслей. Минэкономики ранее анонсировало новые меры по поддержке предпринимателей.

На какую поддержку рассчитывает бизнес — в материале “Ъ FM” «Бизнес склоняется к налоговой амнистии».