Суд обязал собственника «Красного знамени» отремонтировать фасады и крыши

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску КГИОП к собственнику комплекса зданий фабрики «Красное знамя» Панфиленко С.С. Ответчика обязали отремонтировать здание и снять несогласованные конструкции и кондиционер. Текст решения доступен на сайте суда.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подал иск еще в сентябре 2019 года после проведенной проверки. По ее результатам было выявлено, что здания комплекса находятся в плохом состоянии, кроме того, обнаружились несогласованные блок кондиционера и информационная конструкция. Ведомство потребовало от ответчика привести здание в допустимый вид.

Указано, что ответчик на заседание не явился. Суд вынес решение, согласно которому Панфиленко С.С. должен восстановить здание в течение 24 месяцев.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что КГИОП подал иск к РЖД о восстановлении исторического здания на Днепропетровской улице.