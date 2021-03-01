«Предать забвению Алексея Навального не получится»

Алексей Навальный доставлен в колонию в городе Покров Владимирской области. По словам правозащитников, учреждение считается строгим и жестким. Между тем официального заявления ФСИН по этому поводу пока не поступило. Теоретически оппозиционер может обнаружиться и в другом месте. Тем временем его жена Юлия отказалась принимать извинения Артемия Лебедева, который обвинил ее в сокрытии иностранного гражданства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть сама подогревает интерес к гонимому оппозиционному лидеру.

Российское медиапространство обсуждает интересную новость: Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области, и после прибытия с этапа его не били — обычно бьют. А еще сообщают, что зона строгая, все под контролем администрации. С зэками не церемонятся, обращаются жестко. И далее следуют разные интересные подробности, не будем их приводить. Естественно, вся эта информация неофициальная — это сами сидельцы пишут или правозащитники. И еще националист Дмитрий Демушкин там сидел. Он изначально поведал о тяжелых условиях, мол, Навальному будет непросто в этом учреждении.

Примечательно, что ФСИН или кто-то сверху затеяли некую игру под условным названием «Угадай, где Навальный». Было до конца непонятно, куда его в итоге доставили, но вроде подтвердилось. Сначала, правда, говорили об образцовой колонии под Коломной. Но нет, все-таки Покров Владимирской области. В принципе, недалеко от Москвы, зато в строгости. Хотя у Алексея Навального с высокой долей вероятности будет особый режим, несмотря на то, что государство усиленно дает понять — ничего такого ждать не стоит, будет тянуть, как все. Именно этим, наверное, можно объяснить страшилки об избиениях и «почесаться только с разрешения администрации». Что же, посмотрим.

Однако то, что сам директор ФСИН Александр Калашников лично гарантировал Навальному безопасность, дорогого стоит. Часто ли происходит, что начальство какому-то зэку расхваливает условия содержания, обещает охранять, организовать досуг и работу по желанию? Будто он в гостиницу приехал. В общем и целом, установочный тезис, что о нем должны забыть, не подтверждается. Причем сама же власть активно раскручивает информационную поддержку, подогревая интерес к теме. Сейчас ФСИН, по идее, придется опровергать, что заключенных бьют. Иначе как — неужели в российских местах лишения свободы такое до сих пор практикуется? А это, между прочим, уголовно наказуемо. Вопросы начнутся неизбежно.

Тем временем, продолжаются усиленные попытки втянуть в политику Юлию Навальную. Это как раз объяснить нетрудно: чтобы о муже забыли, нужно сделать из жены новую Тихановскую, однако с учетом ошибок белорусских коллег. До выборов ее, конечно, не допустят. Но это поможет так называемому выходу пара посредством пустой дискуссии. По сути дела, мы это уже видим: вот у нее гражданство немецкое, ой, нет, я ошибся, извините, ах, не хотите прощать... И, как снежный ком, раскручивается история.

Тем не менее, предать забвению Алексея Навального не получится. Здесь можно напомнить, что Михаил Ходорковский отсидел 10 лет. И все это время не уходил не только из медиапространства, но еще и оставался среди главных тем обсуждения на различных международных встречах и переговорах. Теперь начинается новый раунд — пришла очередь Навального. Он в заключении шьет тапки, закаливает волю и становится постепенно русским Манделой. Или не становится. Но, так или иначе, остается гонимым политиком-оппозиционером. В принципе, перспективы неплохие. Главное — не сломаться.