Алексей Навальный собрал два суда

Алексея Навального оштрафовали на 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана. Также суд снизил оппозиционеру срок заключения на полтора месяца по делу «Ив Роше». Два приговора в субботу были оглашены в Бабушкинском суде. Оппозиционер дважды выступил с последним словом, обвинил прокурора и судью в лицемерии, а также рассказал, что смог засолить в СИЗО огурцы. На заседаниях побывал корреспондент “Ъ FM”. Подробности обоих процессов — в репортаже Глеба Силко.

Одно здание, один подсудимый, но два суда, два дела, два последних слова и два приговора. В субботу утром Бабушкинский районный суд принял у себя вышестоящую инстанцию — Мосгорсуд. Рассматривалась апелляция на решение о замене условного срока на реальный для Навального по делу «Ив Роше». Сторона защиты потребовала немедленно освободить оппозиционера. Его адвокат Ольга Михайлова подчеркнула, что ее доверителя должны были освободить до начала заседания, ведь этого потребовал Европейский суд по правам человека.

Представитель стороны обвинения Екатерина Фролова настаивала на своем: Навальный нарушил правила условного срока неоднократно, еще до эпизода с лечением в Германии. Фролова подчеркнула: «Навальный требует признать себя выше и лучше других осужденных. Перед судом вопрос не о Навальном, а о равенстве всех перед законом». «Еще до 20 августа 2020 года Алексей Анатольевич семь раз нарушил условия испытательного срока, которые были ему установлены. Даже те семь нарушений уже являлись основанием для отмены условного срока»,— заявила Фролова.

Выступая с последним словом, Навальный цитировал Евангелие, рассуждал о вере, Боге; затем привел еще одну цитату — уже из Гарри Поттера — и принялся говорить о страхе и Владимире Путине, а потом вспомнил еще и мультсериал «Рик и Морти». Подытожил оппозиционер объявлением своего нового лозунга: «Вот у нас все есть, но, тем не менее, мы очень несчастная страна, и в круге этого несчастья, не можем из него вырваться. Россия должна быть не только свободной, но и Россия должна быть счастливой! Россия будет счастливой!»

Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу, но зачел Навальному время, проведенное под домашним арестом, в срок заключения. Оппозиционер обрадовался:

— Полтора месяца скинули, нормально уже. — Все понятно, решение, да, Алексей Анатольевич? — Да, да, да.

Второе заседание, которое вел уже непосредственно Бабушкинский суд, касалось обвинения Навального в клевете. На нем оппозиционер лишь выступил с последним словом. Обращено оно было по большей части к судье и прокурору: оппозиционер обвинил их в лицемерии, вновь обрушился с критикой на свидетеля, внука ветерана, и заявил, что тот «монетизировал деда». Навальный в то же время рассказывал, что за несколько лет государство выделило ветерану помощи всего на 11 тыс. руб. Одно только это заседание, учитывая количество госслужащих на нем, обошлось стране дороже, заключил оппозиционер: «Вот и вся ваша забота, е-мое, о ветеранах, лицемерные вы негодяи!»

Перед тем, как судья огласила приговор, Навальный успел рассказать журналистам, что смог засолить в СИЗО огурцы и сделать мороженое. Он пообещал, что попробует его в этот же вечер и предостерег сторонников: «Если что-то вечером со мной случится, это не “Новичком” отравили, это я мороженое собственного приготовления съел».

Судья в итоге посчитала, что слова Навального в адрес ветерана были, как это охарактеризовала инстанция, целенаправленными, и их никак нельзя расценить лишь как оценочное суждение, ответственности за которое не предусмотрено. «<…>признать Навального Алексея Анатольевича виновным, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. руб».

Кроме того, судья не оставила без внимания и все те перепалки, которые происходили между ней, прокурором и Навальным на предыдущих заседаниях и, по просьбе стороны обвинения, решила направить материалы процесса в Следственный комитет для проверки на оскорбления. Вероятно, рассмотренные в субботу два уголовных дела для Навального были не последними.