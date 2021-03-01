Премьер Индии привился от COVID-19 местной вакциной

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым человеком в стране, получившим прививку от коронавируса в ходе второй волны вакцинации. В первую волну пройти вакцинацию могли медики, полицейские и сотрудники экстренных служб. По данным агентства ANI, он получил вакцину Covaxin, разработанную индийской компанией Bharat Biotech.

«Принял первую дозу вакцины от COVID-19 во Всеиндийском институте медицинских наук. Я обращаюсь ко всем тем, кто имеет право принять вакцину. Давайте вместе сделаем Индию свободной от COVID-19»,— написал господин Моди в Twitter.

Вторая волна вакцинации в Индии началась 1 марта. Теперь прививку могут сделать люди старше 60 лет и люди старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями. Во время первой волны вакцинировались 13,4 млн медиков, полицейских и сотрудников экстренных служб. В Индии одобрено использование двух вакцин — индийского варианта «оксфордской» вакцины Covishield и Covaxin, продолжается третий этап испытаний «Спутника V». Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных COVID-19 (11 млн) и на четвертом по числу умерших (157 тыс.).

Подробнее о сотрудничестве с Россией по вакцине — в интервью замглавы МИД Индии “Ъ” «Из 500 млн доз вакцины "Спутник V" значительная часть будет сделана в Индии».