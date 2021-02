«Из 500 млн доз вакцины "Спутник V" значительная часть будет сделана в Индии»

Первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, посетивший Москву с официальным визитом, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла в рамках российско-индийских консультаций по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества и международным проблемам. Москва и Дели активизируют отношения, имеющие статус «особого и привилегированного стратегического партнерства». Об итогах поездки Харш Вардхан Шрингла рассказал корреспонденту “Ъ” Сергею Строканю.

— Ваш визит в Россию проходил на фоне сразу двух дат — 20-летия Декларации о стратегическом партнерстве Индии и России, которое спустя десять лет получило определение «очень привилегированное стратегическое партнерство». Учитывая, что такая концепция отношений не имеет аналогов в международной дипломатии, в чем вы видите ее смысл?

— Наше стратегическое партнерство, начавшееся в эпоху СССР, на заре индийской независимости, в самом деле не имеет аналогов в мировой дипломатии. Несмотря на серьезные мировые проблемы, возникшие уже после окончания холодной войны, традиция особых отношений с Российской Федерацией продолжилась. В прошлом году мы отметили 20-летие Декларации о стратегическом партнерстве, а в январе этого года глава МИД России Сергей Лавров назвал это партнерство «очень тесным, очень особенным, очень привилегированным и очень стратегическим».

Что это значит на практике?

У нас совпадают основные национальные интересы.

Ключевыми факторами отношений стали высокая степень доверия на уровне высшего руководства, взаимное уважение и способность учитывать интересы друг друга, чуткость, а также мощная поддержка со стороны общественности обеих стран.

Мои переговоры в Москве подтвердили жизнеспособность отношений с Россией. Их «дорожной картой» стали решения, принятые в рамках последнего российско-индийского саммита, который состоялся во время визита премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток в сентябре 2019 года на Восточный экономический форум, где он также был почетным гостем.

Ежегодные встречи на высшем уровне, регулярные консультации между министерствами иностранных дел, сотрудничество в оборонной, ядерной и космической сферах, энергетике, науке и технологиях — это ключевые аспекты наших отношений.

Мы рассматриваем значительные инвестиции в энергетический сектор друг друга, в том числе изучаем новые возможности для поставок российского коксующегося угля для сталелитейной промышленности Индии.

Мы также рассчитываем на крупные российские инвестиции в проекты в рамках инициативы Make in India, в том числе в сферу обороны, железнодорожную отрасль, внутренние водные пути, автомагистрали и нефтехимию. Развиваются контакты между людьми: мы намерены разработать специальную программу сотрудничества с регионами России, в которых распространен буддизм. К лету этого года мы откроем Индийский энергетический центр в Москве и туристическое бюро.

Мы также рады, что «Аэрофлот» и Air India возобновляют полеты между нашими странами, что будет способствовать возвращению в Россию значительной части индийских студентов, которые учатся здесь, в российских университетах.

И самое главное: мы надеемся на активные двусторонние встречи в течение этого года, включая проведение российско-индийской встречи в верхах.

— По официальной версии, саммит в прошлом году не состоялся из-за пандемии COVID-19. Однако появилась и другая версия — о возникших разногласиях между Москвой и Дели по ряду деликатных дипломатических вопросов и вопросов безопасности, прежде всего активных связей Индии с США. Насколько уместны подобные рассуждения?

— Проведение ежегодных саммитов попеременно в России и Индии с 2000 года остается уникальной особенностью отношений наших стран. С 2014 года премьер-министр Нарендра Моди и президент Владимир Путин встречались 19 раз в ходе двусторонних встреч на высшем уровне и в рамках многосторонних форумов. В прошлом году они общались друг с другом четыре раза.

Между ними существует уникальная личная химия.

Хочу еще раз подчеркнуть: единственной причиной отказа от проведения ежегодного саммита в прошлом году была пандемия COVID-19. Однако у нас действительно состоялось взаимодействие на очень высоком уровне, включая визит нашего министра иностранных дел и два визита министра обороны в Москву, один из которых был приурочен к 75-летию Победы.

Я общался по телефону со своим коллегой, заместителем министра иностранных дел Игорем Могуловым. В течение года состоялся ряд двусторонних встреч в формате видеоконференции на уровне старших должностных лиц. Индия и Россия работали сообща, чтобы преодолеть трудности пандемии, и я уверен, что двусторонние отношения станут еще более крепкими в результате наших встреч, запланированных в этом году.

— Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что Индия находится под огромным давлением со стороны США, которые хотят втянуть ее в свои антикитайские игры и заставить отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией. Вашингтон создает напряженность между Дели и Пекином? И может ли Индия уступить давлению и отказаться от сделки с Россией по поставке систем С-400?

— Наше стратегическое партнерство с Россией имеет очень глубокие исторические корни, которые обеспечивают стабильность, доверие и уверенность и дают нам достаточно сил, чтобы справляться со сложностями современного мира.

Мы развиваем глобальное стратегическое партнерство с США. И у тех и у других отношений есть свои достоинства.

Все ведущие мировые державы полностью признают индийскую традицию независимой внешней политики.

Я не хочу комментировать конкретные оборонные сделки, но позвольте мне четко заявить, что все контракты, заключенные с Россией, выполняются по графику. Они соответствуют потребностям и интересам Индии в области обороны и безопасности.

— Один из самых острых вопросов — концепция Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), которая вызывает опасения Москвы, в том числе по поводу Quad — группы США, Японии, Австралии и Индии как прообраза «Индо-Тихоокеанского НАТО» для сдерживания КНР. Какова реальная цель Quad и что может сделать Россия для решения проблем безопасности тех стран региона, которые видят в Китае угрозу?

— Индийская концепция Индо-Тихоокеанского региона была изложена в основополагающей речи премьер-министра Моди на «Диалоге Шангри-Ла» в 2018 году. Подход Индии предполагает создание свободного открытого Индо-Тихоокеанского региона, основанного на разделяемых всеми правилах и учитывающего интересы всех. Мы подчеркиваем необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран в регионе, мирного разрешения споров, недопущения применения силы или угрозы ее применения, а также соблюдения международных законов, правил и положений.

Индия не рассматривает Индо-Тихоокеанский регион как клуб с ограниченным числом членов или новый театр геостратегических споров. ИТР включает в себя все географически входящие в него государства, а также другие страны, заинтересованные в реализации принципа безопасности и роста для всех в регионе (Security and Growth for All in the Region — SAGAR).

Таким образом, мы рассматриваем эту концепцию как основу для взаимодействия с Россией. Россия — важная тихоокеанская держава.

В своем выступлении во Владивостоке в сентябре 2019 года премьер-министр Моди назвал Владивосток перекрестком Евразии и Индо-Тихоокеанского региона. Морской коридор Ченнай—Владивосток, который будет далее соединяться с Северным морским путем и Тихим океаном, объединит Индию и Россию от Арктики до Индийского океана.

Вопреки некоторым предположениям, мы считаем, что в действительности Индия и Россия имеют больше общего в концепции Индо-Тихоокеанского региона.

Многополярный мир и многополярная Азия должны признать незаменимую роль Индии и России.

Что касается Quad, то, как яркие и плюралистические демократии с общими ценностями, Индия, США, Япония и Австралия коллективно подтвердили важность сохранения свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона. Мы по-прежнему привержены задаче поддержания международного порядка, основанного на нормах, верховенстве закона, транспарентности, свободе судоходства в международных морях, уважении территориальной целостности, суверенитета и мирном разрешении споров. Quad направлен на продвижение безопасности и экономических интересов всех стран, имеющих законные и жизненно важные интересы в регионе.

— Одним из основных кризисов региональной безопасности остается Афганистан. Перспективы мирного соглашения между США и талибами становятся все более неопределенными, а сценарий «ползучей исламизации» страны — все более реальным. В чем вы видите угрозы и вызовы безопасности Индии, исходящие от афганского кризиса, и есть ли способ достичь мира без внешнего влияния?

— Мы считаем, что любую мирную инициативу, которая может принести мир и процветание народу Афганистана, следует приветствовать. Однако мы в равной степени обеспокоены ростом насилия, а также целенаправленными нападениями на активистов гражданского общества и представителей СМИ. Насилие и переговоры не могут происходить одновременно.

Мы активно следим за развитием событий в Афганистане и продолжаем взаимодействовать с другими странами региона и Россией. Россия является важным союзником и важной заинтересованной стороной в регионе. Индия, Россия и Иран недавно провели в Москве трехстороннюю встречу по афганской ситуации. Необходимо приложить все усилия для сохранения достижений Афганистана за последние два десятилетия. Именно по этой причине мы всегда поддерживали мирный процесс под руководством самих афганцев.

Индия выделила более $3 млрд в рамках своей помощи Афганистану. Несколько дней назад Индия и Афганистан подписали соглашение о строительстве плотины Шатут, которая будет обеспечивать питьевой водой жителей Кабула.

— Одним из новых направлений сотрудничества России и Индии в период пандемии стало взаимодействие в борьбе с COVID-19. Россия произвела «Спутник V» и другие вакцины. В свою очередь, Индия обладает одними из крупнейших в мире мощностей по их производству. Что вы думаете о сотрудничестве Индии и России в этой области?

— Сотрудничество России и Индии в борьбе с COVID-19 укрепило традиционные узы дружбы между нашими двумя странами еще до появления первой вакцины.

Во время пика коронавируса прошлой весной Индия поставила партию гидроксихлорохина (HCQS), что было высоко оценено российским руководством.

Россия была первой страной, которая зарегистрировала вакцину против COVID-19. Ожидается, что из 500 млн доз вакцины «Спутник V», которые Россия планирует произвести в 2021 году, значительная часть будет сделана в Индии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с известной индийской компанией контракт на производство в Индии 100 млн доз вакцины и договор на производство 100 млн доз с другими индийскими компаниями.

Кроме того, РФПИ ведет переговоры еще c несколькими индийскими компаниями о производстве больших доз вакцин в Индии для использования в России, Индии и других странах.

В Индии продолжается третий этап испытаний вакцины «Спутник V», и мы ожидаем одобрения регулирующих органов касательно разрешения на ее использование.

В Международном научном консультативном совете, неофициальной группе научных экспертов, созданной РФПИ для обсуждения использования «Спутника V», среди ученых из восьми других стран есть также ученый из Индии.

С 16 января Индия запустила самую амбициозную программу массовой вакцинации в мире. На сегодняшний день вакцинировано более 8 млн человек. Как «аптека мира», Индия прилагает усилия для поставки вакцин в различные страны мира, такие как Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянма, Сейшельские острова, Шри-Ланка, Маврикий и многие другие, в рамках программы Vaccine Maitri («Вакцинная дружба»).

Я абсолютно уверен, что партнерство Индии и России сыграет значительную роль в борьбе с пандемией.

— Господин Шрингла, вы — один из самых высокопоставленных дипломатов Индии с многолетним опытом. Как изменилась дипломатия в ходе пандемии? Будет ли она полностью перенесена в формат Zoom? Традиционная дипломатия уходит в прошлое?

— Что касается изменений в способах ведения дипломатии, я считаю, что встречи с помощью видео-конференц-связи обеспечили эффективное решение проблем, связанных с пандемией, которая вынудила нас физически держаться на расстоянии друг от друга. Все больше и больше людей и организаций переходит на удаленные встречи и конференции. Однако что касается дипломатии — я считаю, что в этой сфере продолжают сохранять ключевое значение реальные человеческие контакты и личное общение.

Убежден, что традиционные методы дипломатии — как двусторонние, так и многосторонние — будут возобновлены, как только ситуация нормализуется.

Как пояснил глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в своей недавней статье в Newsweek, после пандемии глобальная дипломатия будет больше сосредоточена на решении общих проблем и извлечении общих уроков. Мы увидим переоценку нашего понимания в ряде областей, включая понятие безопасности, которое до сих пор рассматривалось в основном в военных, разведывательных и экономических терминах.

Сегодня все большее внимание уделяется медицинской безопасности и обеспечению устойчивости цепочек поставок.

Точно так же нам придется сосредоточиться на реформе многосторонних институтов и изменить наш подход к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, терроризм и многое другое. Во всех этих областях Индия и Россия могут работать сообща ради общего блага.