Минздрав Кубани обязали купить для ребенка-инвалида препарат за 42 млн рублей

Суд в Армавире удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала обеспечить необходимым лекарственным препаратом ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, 11-летнему ребенку, проживающему в Армавире по жизненным показателям был назначен лекарственный препарат, стоимостью свыше 42 млн руб. Однако, как утверждают в Генпрокуратуре, он не был им обеспечен.

В связи с этим прокурор Армавира направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства здравоохранения Краснодарского края, потребовав устранить нарушение.

В Генпрокуратуре утверждают, что в настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарством.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, речь идет о препарате «Спинраза», предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии.

Алексей Белянин